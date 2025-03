Dexter: Resurrection, una star di Modern Family entra a sorpresa nel cast

New entry tra i protagonisti della serie sequel del franchise per il piccolo schermo con Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan.

Dexter: Resurrection racconterà un nuovo capitolo della storia del serial killer Dexter Morgan, interpretato da Michael C. Hall, dopo l'ottimo riscontro di Original Sin.

Il franchise televisivo aprirà un nuovo capitolo della narrazione e includerà nel cast diversi volti nuovi, che reciteranno al fianco del protagonista.

La new entry da Modern Family

L'ultimo attore ad aggiungersi al cast è Eric Stonestreet. La star di Modern Family interpreterà Al, un personaggio originario delle stesse zone da cui proviene l'attore, il Midwest, e che si ritiene sia un serial killer.

Eric Stonestreet in una scena di Modern Family

Secondo le ultime indiscrezioni, il personaggio di Stonestreet dovrebbe partecipare a quattro episodi dello show. Il cast conta già diversi volti noti come Krysten Ritter nel ruolo di Mia e Neil Patrick Harris nel ruolo di Lowell.

Il resto del cast di Dexter: Resurrection e il periodo d'uscita

Il sequel di Dexter è attualmente in produzione a New York e include nel cast anche David Zayas, James Remar, Jack Alcott, Uma Thurman, Peter Dinklage, Ntare Guma Mbaho Mwine e Kadia Saraf.

La serie uscirà su Paramount+ nel periodo estivo e seguirà il recente Dexter: Original Sin. Clyde Phillips avrà il ruolo di showrunner, con Marcos Siega come regista principale. La serie è prodotta da Showtime Studios e Counterpart Studios.

Eric Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson in Modern Family

Eric Stonestreet è noto principalmente al grande pubblico per il ruolo di Cameron Tucker in Modern Family, il compagno di Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) con il quale ha adottato la piccola Lily. L'attore ha recitato nel ruolo di Pazzo Santa Clause nella serie Nuovo Santa Clause cercasi, ricevendo la quarta nomination agli Emmy come miglior interprete non protagonista. Guest star nella serie American Auto, nei panni di Ian Osofsky, Stonestreet ha condotto anche il reality show The Toy Box,