Annunciata la nuova serie Dexter: Resurrection con protagonista Michael C. Hall

Michael C. Hall non ha ancora finito con Dexter, è stata annunciata un'altra serie nell'universo di Dexter, intitolata Resurrection.

Michael C. Hall non ha ancora finito con Dexter. Durante il panel di Dexter: Original Sin al San Diego Comic-Con venerdì scorso, Showtime ha annunciato un'altra serie nell'universo di Dexter, ovvero Dexter: Resurrection.

La nuova serie vedrà Hall tornare a vestire i panni di Dexter Morgan. Hall sarà anche il narratore della voce interiore del giovane Dexter (Patrick Gibson) nella prossima serie prequel di Original Sin. Secondo quanto annunciato, Dexter: Resurrection è il seguito di Dexter: New Blood e sarà ambientata ai giorni nostri.

"Siamo entusiasti di avere il brillante Michael C. Hall che riprende il suo iconico ruolo di Dexter Morgan nella serie di maggior successo di Showtime", ha dichiarato Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global e presidente/CEO di Showtime e MTV Entertainment Studios, in un comunicato. "Mentre Dexter: Resurrection si rivolgerà alle decine di milioni di fan di lunga data, Dexter: Original Sin introdurrà un'intera nuova generazione di spettatori in questa serie iconica partendo dall'inizio, cosa che sicuramente soddisferà anche il pubblico esistente".

Michael C. Hall in Dexter

Finora non sono stati rivelati dettagli su Dexter: Resurrection, quindi resta da vedere esattamente come Dexter tornerà. Come ricorderanno i fan di Dexter: New Blood, Dexter è morto alla fine di quella serie, dopo essere stato ucciso dal figlio Harrison nel finale. Quello che sappiamo sulla nuova serie è che Dexter: Resurrection dovrebbe debuttare nell'estate del 2025 su Paramount+.

Ecco il nuovo Dexter nelle prime immagini della serie prequel

Di cosa parla Dexter: Original Sin?

Per quanto riguarda Dexter: Original Sin, i fan non dovranno aspettare ancora molto per questa serie. Il debutto è previsto per dicembre. La serie si svolge 15 anni prima degli eventi della serie originale di Dexter. "Ambientata a Miami nel 1991, Dexter: Original Sin segue Dexter (Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicativo. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry (Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami".