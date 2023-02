Billions e Dexter: Showtime ordina gli spinoff delle due serie

Showtime ha annunciato che le sue serie Billions e Dexter sono destinate a tornare sugli schermi: l'emittente ha infatti svelato che arriveranno degli spinoff.

Il primo progetto a essere ordinato è stato quello prequel della storia di Dexter Morgan, il personaggio interpretato a lungo da Michael C. Hall.

Dexter: Origins, questo il titolo della serie, avrà al centro Morgan quando è ancora un ventenne e inizia il percorso che lo porta a diventare un serial killer.

La serie sarà ambientata a Miami negli anni '80 e la storia prenderà il via quando Dexter termina gli studi e si unisce alla polizia, mostrando anche i membri della famiglia del giovane, tra cui Harry e Deb da teenager.

Showtime ha inoltre confermato che si sta valutando la possibilità di realizzare altri progetti basati sull'universo di Dexter, tra cui quello dedicato alle origini del Trinity Killer.

Per quanto riguarda il mondo di Billions, invece, Showtime sta valutando l'ipotesi di realizzare due spinoff ambientati a Londra e a Miami. In fase di valutazione, inoltre, ci sarebbero potenziali show intitolati Millions, con al centro degli esperti in finanza alle prime armi, e Trillions, una serie in stile soap opera su chi è incredibilmente ricco.