Dexter 9: il teaser trailer anticipa il ritorno del figlio del serial killer

Come anticipa un nuovo teaser trailer di Dexter 9, Harrison, il figlio di Dexter Morgan, ricomparirà nel revival in lavorazione.

Un nuovo teaser trailer dell'imminente revival Dexter 9, in preparazione per Showtime, suggerisce il ritorno del figlio di Dexter Morgan, Harrison, di cui avevamo fatto la conoscenza nel corso della serie tv.

Dopo una corsa durata 8 stagioni, il finale di Dexter ha lasciato l'amaro in bocca nel pubblico, insoddisfatto dalla risoluzione proposta dagli sceneggiatori. Dexter 9 proverà a rimediare colmando le lacune e tornando a raccontare le gesta del serial killer Dexter Morgan e, a quanto pare, del figlioletto.

L'ultimo teaser del revival di Dexter suggerirebbe, infatti, un altro grande ritorno. In una breve clip pubblicata sui social media, una persona che non vediamo lancia una foto di Dexter e suo figlio Harrison in un falò, come se stesse cancellasse ogni traccia della vita passata del killer. "Vuoi sapere un segreto? Papà uccide le persone", recita la didascalia del post. Forse il figlio si prepara a seguire le orme paterne?

Michael C. Hall tornerà nel ruolo di Dexter Morgan. Al suo fianco troveremo Clancy Brown e Jamie Chung. Confermato anche il ritorno dello showrunner Clyde Phillips, che aveva lasciato la serie dopo le prime quattro stagioni. Parlando dell'atteso revival, Michael C. Hall ha dichiarato al Daily Beast:

"Siamo onesti: le persone sono rimaste insoddisfatte del modo in cui si è conclusa la storia. La speranza di riprenderla e raccontarla c'è sempre stata. Includo me stesso nel gruppo di persone che se lo chiedevano, 'Cosa diavolo è successo a quel ragazzo?' Quindi sono entusiasta di tornare. Non ho mai avuto la possibilità di interpretare un personaggio dopo così tanto tempo".