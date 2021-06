Dexter 9: John Lithgow farà parte del cast dei nuovi episodi

L'attore John Lithgow reciterà in Dexter 9, la stagione revival della serie cult con Michael C. Hall, con il ruolo di Arthur Mitchell.

Nel cast di Dexter 9 ci sarà anche l'attore John Lithgow che ritornerà quindi nel mondo della serie con protagonista Michael C. Hall, dopo aver conquistato un Emmy grazie al ruolo del killer Trinity, ovvero Arthur Mitchell.

Attualmente gli sceneggiatori e i produttori non hanno rivelato in che modo rientrerà in scena il personaggio, uno dei più amati dai fan del progetto televisivo.

La stagione revival di Dexter, che sarà composta da dieci episodi, continuerà la storia dell'iconico personaggio interpretato da Michael C. Hall che aveva avuto nella quarta stagione come nemico l'assassino affidato a John Lithgow. Mitchell, che ha avuto un ruolo nella morte della moglie di Dexter e ha traumatizzato il figlio, era stato ucciso negli episodi andati in onda nel 2009. Sarà quindi interessante scoprire in che modo il personaggio sarà inserito nella narrazione.

Michael C. Hall tornerà nel ruolo di Dexter Morgan. Al suo fianco troveremo Clancy Brown e Jamie Chung. Confermato anche il ritorno dello showrunner Clyde Phillips, che aveva lasciato la serie dopo le prime quattro stagioni. Parlando dell'atteso revival, Michael C. Hall ha dichiarato al Daily Beast:

"Siamo onesti: le persone sono rimaste insoddisfatte del modo in cui si è conclusa la storia. La speranza di riprenderla e raccontarla c'è sempre stata. Includo me stesso nel gruppo di persone che se lo chiedevano, 'Cosa diavolo è successo a quel ragazzo?' Quindi sono entusiasta di tornare. Non ho mai avuto la possibilità di interpretare un personaggio dopo così tanto tempo".