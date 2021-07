Dexter 9: Jennifer Carpenter tornerà per il revival

Deb Morgan sta per tornare. Jennifer Carpenter ha confermato la sua partecipazione del revival targato Showtime di Dexter, come svela Hollywood Reporter. L'attrice ha interpretato la sorella di Dexter Morgan in tutte le otto stagioni della serie, finché il personaggio non è stato ucciso nel gran finale.

Un primo piano di Jennifer Carpenter nell'episodio 'Left Turn Ahead' della serie tv Dexter

Jennifer Carpenter aveva chiesto esplicitamente che il suo personaggio morisse, ma ha lasciato la porta aperta a un possibile ritorno post-mortem, come ha spiegato in passato a THR:

"Ci vorrebbe una sceneggiatura straordinaria tra molti, molti anni. Non so se sarà possibile perché lei non tornerà dal mondo dei morti."

La nona stagione di Dexter, in 10 episodi, è ambientata dieci anni dopo che Dexter (Michael C. Hall) è scomparso durante l'uragano Laura. Il personaggio ha cambiato nome e vive in Upstate New York, lontano da Miami, dove era ambientata la serie originale. Lo showrunner originale Clyde Phillips, che si è occupato delle prime quattro stagioni, farà ritorno. Il produttore Marcos Siega dirigerà sei dei dieci episodi.

Dexter, il nuovo nome di Dexter Morgan svelato in un promo del revival (VIDEO)

Jennifer Carpenter non è l'unico volto a tornare dalla morte poiché anche John Lithgow - che ha vinto un Emmy per il suo ruolo del Trinity Killer nell'ultima stagione di Clyde Phillips - è stato riconfermato nel cast. Sia Carpenter che Lithgow dovrebbero apparire in flashback poiché il revival di Dexter non riscriverà il canone originale dello show come hanno fatto altri revival recenti (Roseanne, Will & Grace). Non è chiaro se torneranno anche altri favoriti di Dexter i cui personaggi sono stati uccisi.