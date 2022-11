Devotion: nel final trailer del film con Jonathan Majors la guerra veicola una storia dimenticata

Con l'avvicinarsi della sua uscita, Sony Pictures ha rilasciato il final trailer di Devotion. La nuova pellicola ambientata in tempo di guerra, con Jonathan Majors e Glen Powell si prepara ad uscire nelle sale nel corso di questo mese, promettendo moltissimo al grande pubblico.

Basata sul libro Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice di Adam Makos, la pellicola racconta la storia di Jesse Brown e Tom Hudner durante la guerra di Corea. Il trailer, infatti, si apre specificando che gli eventi interni al film s'ispirano proprio a una storia vera, partendo proprio dal fatto che Brown (Majors) è stato il primo pilota di portaerei afroamericano della Marina. Così le immagini del video alternano le sue imprese nell'azzurro di un cielo minacciato dalla guerra, e la vita privata, cominciando a tratteggiare un personaggio che sembra volersi mettere continuamente alla prova.

In tutto questo troviamo il personaggio di Hudner (Powell) il quale stringerà con lui un saldo legame d'amicizia che va ben oltre il colore della pelle.

Joe Jonas e Thomas Sadoski nel war movie Devotion

Alla regia di Devotion troviamo J.D. Dillard, mentre la sceneggiatura è stata adattata da Jake Crane e Jonathan A. Stewart, con il premio Oscar Erik Messerschmidt come direttore della fotografia.

Mentre aspettiamo la sua uscita nelle sale, attesa per il 23 novembre, vi ricordiamo che la proiezione in anteprima di Devotion, al Toronto International Film Festival, è stata accolta da critiche principalmente positive.