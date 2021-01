Joe Jonas e Thomas Sadoski nel war movie Devotion

Joe Jonas e Thomas Sadoski si sono uniti al cast del war movie big budget Devotion, che entrerà in lavorazione a febbraio nello stato della Georgia. Nel cast anche Christina Jackson, che sarà la protagonista femminile.

Una foto di Joe Jonas

Devotion, war movie ambientato durante la Guerra di Corea, sarà diretto da JD Dillard e vedrà protagonisti Jonathan Majors e Glen Powell. Il film racconterà la vera storia dei piloti dell'aeronautica americana Jesse Brown e Tom Hudner, due giovani uomini provenienti da mondi diversi che vengono addestrati insieme per poi unirsi allo squadrone VF-32 e pilotare un nuovo tipo di jet da combattimento. La loro amicizia verrà messa alla prova quando uno dei due viene abbattuto oltre le linee nemiche.

Thomas Sadoski interpreterà il leader dello squadrone Dick Cevoli, mentre Joe Jonas si calerà nei panni del pilota Marty Goode. Christina Jackson sarà Daisy Brown.

Per la popstar Joe Jonas, Devotion segna il debutto in un film drammatico dopo aver doppiato pellicole d'animazione e recitato in musical come il film Disney Channel Camp Rock, del 2008. Nel 2016 Joe Jonas è apparso in veste di guest star nella serie Angie Tribeca.