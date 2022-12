Detective Knight: Independence, nel nuovo trailer la chiusura della trilogia action di Bruce Willis

Detective Knight: Independence, terzo e ultimo capitolo dell'omonima serie di film, si avvicina alla sua chiusura definitiva, dicendo addio anche al suo protagonista interpretato da Bruce Willis. Il finale della trilogia è stato annunciato e anticipato da un trailer che Lionsgate ha condiviso con Collider.

Atteso in alcune sale selezionate e on demand dal 20 gennaio, e diretto da Edward Drake, al centro di Detective Knight: Independence abbiamo la storia di un poliziotto (Bruce Willis) che fa di tutto per consegnare i criminali alla giustizia dopo aver visto ripetutamente il sistema giudiziario fallire il suo lavoro.

Bruce Willis, la famiglia prega perché avvenga un miracolo di Natale

La parola "indipendence" si rifà proprio al particolare sviluppo del protagonista che, stanco dei limiti di un sistema immobile, decide di fare di testa sua.

La chiusura della serie cinematografica action si collega anche, in qualche modo, con l'addio di Bruce Willis stesso al cinema. Dopo l'annuncio della diagnosi di afasia, i familiari e l'attore hanno confermato il suo saluto definitivo e successivo ai set.