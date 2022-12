Bruce Willis, la famiglia prega perché avvenga un miracolo di Natale

La famiglia di Bruce Willis si stringe attorno all'attore, affetto da afasia, nella speranza che avvenga un miracolo di Natale ora che le condizioni dell'attore sembrano continuare a peggiorare.

Con un post pubblicato sui social, Bruce Willis ha parlato del suo problema ai fan nel marzo 2022. L'attore ha rivelato la diagnosi, che comporta la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio, e ha annunciato il ritiro dalle scene. Al suo fianco, sin dal primo momento, Emma Heming con la quale è sposato da 13 anni e ha due figlie, Mabel, 10 anni, ed Evelyn, 8 anni. E Demi Moore, la quale si è avvicinata ancora di più all'ex marito, insieme alle loro tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah.

Demi Moore e Bruce Willis con le loro tre figlie

"Demi è stata in costante contatto con Bruce ed Emma", ha rivelato una fonte secondo quanto riportato da Radaronline. "Sta cogliendo ogni occasione possibile per passare del tempo con lui. Se non è lì al suo fianco, chiama al telefono in modo che Bruce possa sentire la sua voce".

"Sanno che non sarà in giro per sempre. Quindi vivono ogni singolo momento" ha proseguito la fonte.

"Bruce non riesce più a dire molto, e sembra che non capisca granché di ciò che dicono gli altri", ha proseguito la fonte. "Quindi Emma è stata davvero la sua voce".

Quentin Tarantino ha raccontato come Bruce Willis accettò il suo ruolo in Pulp Fiction

"Ci sono giorni in cui vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e lontani tra loro", ha raccontato ancora la fonte. "Sembra che stia scivolando sempre più lontano da loro, e questo spezza i loro cuori". Intanto, con l'avvicinarsi del Natale, l'intera famiglia riunita intorno a Bruce Willis in questo difficile e doloroso momento, non può fare altro che "dirgli quanto lo amino e sperare in un miracolo natalizio".