Desperate Housewives, Eva Longoria non è interessata al reboot: "Ho già dormito con tutti in quella via"

L'attrice non sarebbe interessata a riprendere i panni del suo personaggio anche per mancanza di opzioni per possibili altri flirt

Eva Longoria sarebbe anche pronta a tornare a Wisteria Lane, ma ha fatto presente un piccolo problema.

"Non posso andare a letto con nessun'altra persona in quella via. Sono andata a letto con tutte le persone che abitano lì, come Nicollette Sheridan", ha scherzato Longoria nella puntata di lunedì di Watch What Happens Live.

L'attrice di Desperate Housewives aveva già dichiarato che sarebbe stata "la prima a firmare per un reboot", così il conduttore le ha chiesto chi avrebbe avuto bisogno di "più convinzione" per unirsi a lei. "Marc Cherry, il nostro creatore", ha rivelato Longoria. "Sente che abbiamo esaurito i personaggi".

Desperate Housewives non è Sex and the City

Desperate Housewives: Marcia Cross, Eva Longoria, Teri Hatcher in una scena

Creata da Cherry nel 2004, Desperate Housewives è andata in onda per otto stagioni sulla ABC, con il finale trasmesso nel 2012. La riluttanza di Cherry a tornare nella soap suburbana è probabilmente dovuta all'impegnativo programma di produzione dello show, ha spiegato Longoria.

Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattral e Sarah Jessica Parker in una scena di Sex and the City, episodio Gli uomini sono tutti... strani?

"A differenza di Sex and the City, che aveva solo sei o otto episodi all'anno, noi ne abbiamo fatti 24 all'anno per un decennio", ha sottolineato l'attrice.

Anche se la media degli episodi di Sex and the City non è così bassa, con un massimo di 18 per le stagioni 2, 3 e 4 e un minimo di otto nella stagione 5, ci sono diverse differenze che hanno reso Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane, una serie di una rete televisiva, un'esperienza più ardua rispetto a Sex and the City, che andava in onda sulla rete premium HBO.