Il mondo di Desperate Housewives potrebbe tornare con una nuova serie, intitolata Wisteria Lane

L'amato mondo di Desperate Housewives potrebbe tornare sugli schermi televisivi con un nuovo progetto intitolato Wisteria Lane. Lo sviluppo della serie è attualmente in corso tra le fila di Onyx Collective e sarà prodotto da Simpson Street di Kerry Washington e 20th Television.

I dettagli del nuovo progetto

Wisteria Lane sarà scritta da Natalie Chaidez (The Flight Attendant) e viene descritta come una serie divertente, comica in modo dark e che unisce elementi soap e mystery in stile Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane.

Una foto della serie cult

La prima descrizione del potenziale show anticipa: "Apparentemente tutti i vicini a Wisteria stanno vivendo il loro sogno: hanno case meravigliose, famiglie incredibili, brillanti SUV nel vialetto. Ma dietro le staccionate bianche e i post Instagram in cui appaiono tutti sorridenti ci sono dei segreti".

Kerry Washington, inoltre, forse potrebbe essere coinvolta nel cast.

La serie originale aveva come star Teri Hatcher, Eva Longoria, Felicity Huffman, Marcia Cross e Nicollette Sheridan nel ruolo delle vicine di casa che devono fare i conti con dei segreti oscuri dopo che la loro amica Mary Alice Young si suicida.

Il ritorno a Wisteria Lane

Marc Cherry, creatore dello show originale, per ora non è coinvolto nel nuovo progetto, tuttavia potrebbe esserlo in futuro.

Il filmmaker ha ammesso più volte che i fan gli chiedono continuamente di realizzare un reboot o un progetto sequel di Desperate Housewives, tuttavia Wisteria Lane non dovrebbe riproporre personaggi già apparsi sul piccolo schermo.

Eva Longoria ha inoltre espresso più volte il suo interesse nell'essere coinvolta nel caso in cui Cherry decidesse di riportare sul piccolo schermo il personaggio che le ha regalato la fama internazionale, tuttavia per ora non c'è alcun aggiornamento relativo a quella possibilità.