Desperate Housewives, Eva Longoria: "Io bullizzata sul set, ero paralizzata dall'ansia"

Eva Longoria ha rivelato di essere stata bullizzata sul set della serie cult Desperate Housewives.

L'attrice ha deciso, con altre 26 persone, di condividere la propria testimonianzain una lettera per aiutare la sua amica Felicity Huffman, sotto processo a causa dello scandalo legato alle ammissioni di alcuni giovani, figli di famiglie benestanti, al college.

Cannes 2019: Eva Longoria sul red carpet di apertura

La star di Desperate Housewives, Eva Longoria, ha scritto: "C'è stato un periodo in cui sono stata vittima di atti di bullismo compiuti da una persona con cui lavoravo. Temevo i giorni in cui dovevo lavorare con quella persona perché era una vera tortura".

L'attrice ha quindi proseguito sottolineando: "Fino a quando un giorno Felicity ha detto a chi mi bullizzava "basta" ed è finito tutto. Felicity Huffman poteva sentire che ero alle prese con l'ansia anche se non mi ero mai lamentata o avevo parlato dell'abuso con qualcuno".

Desperate Housewives: Felicity Huffman con Eva Longoria Parker in Still Alive episodio della sesta stagione

Eva Longoria ha inoltre spiegato che Felicity Huffman l'ha sostenuta quando è stata l'unica protagonista della serie a non ricevere una nomination ai Golden Globe durante la prima stagione: "Non ero devastata, ma la stampa avevo reso la situazione più importante rispetto a quanto fosse per noi quattro e ha avuto un certo effetto su di me. Felicity è venuta nella mia roulotte e ha detto 'Si tratta solo di un pezzo di metallo, quello e 1 dollaro e 50 ti faranno avere un biglietto del bus'. Poi mi ha detto di quanto fossi talentuosa e di come non avrei mai avuto bisogno di un premio per esserne consapevole. So che non sarei mai sopravvissuta per questi 10 anni se non avessi avuto l'amicizia di Felicity".