Desperate Housewives, Teri Hatcher e James Denton riuniti per un film Hallmark

Teri Hatcher e James Denton di Desperate Housewives torneranno insieme per interpretare A Kiss Before Christmas, il nuovo film natalizio prodotto da Hallmark.

Come riportato da TVLine, i due protagonisti di Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane saranno i personaggi principali dell'evento annuale Countdown to Christmas di Hallmark. Il film in questione - A Kiss Before Christmas - sarà interpretato da Teri Hatcher e James Denton e racconterà la storia di Ethan Holt, un uomo che si lamenta perché non ha ottenuto la meritata promozione lavorativa. A causa della magia natalizia, la sua vita cambia e l'uomo non ha più figli e non è sposato con Joyce ma è un manager di fondamentale importanza. A quel punto, si rende conto che non è il lavoro a regalare le gioie più intense della vita ma la famiglia e, in modo particolare, sua moglie Joyce. Per tornare alla vita di prima, però, dovrà riuscire a conquistare nuovamente la sua "ex moglie". Ci riuscirà? Natale sta per arrivare e il tempo stringe!

Teri Hatcher ha affermato: "Dal momento in cui mi ha trovata tra i cespugli sono diventata molto amica di James. La chimica e l'amicizia che abbiamo sviluppato sul set di Desperate Housewives è ancora viva. L'ambientazione natalizia, poi, ha contribuito a rendere tutto ancora più bello!".

James Denton, a sua volta, ha dichiarato: "Questo è il primo film di Hallmark che produco e lo volevo realizzare in modo unico! Per fortuna, siamo riusciti a coinvolgere Teri. Si tratta del modo migliore per realizzare una sorte di reunion di Desperate Housewives. Siamo in un film di Hallmark... Non ho paura di essere sparato alla fine del progetto!".

Al momento, A Kiss Before Christmas non ha ancora una data di uscita.