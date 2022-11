Descendants: Rita Ora e Brandy nel cast del sequel The Pocketwatch

Nel cast di Descendants: The Pocketwatch, il nuovo film della saga destinato a Disney+, ci saranno anche Rita Ora e Brandy.

La saga di Descendants proseguirà con il film The Pocketwatch e nel cast ci saranno anche Rita Ora e Brandy.

Le due cantanti e attrici saranno quindi coinvolte nel progetto ispirato ai classici Disney che racconta le avventure dei figli degli iconici personaggi, villain ed eroi.

Disney+ ha annunciato che Brandy riprenderà nel mondo di Auradon al centro di Descendants: The Pocketwatch la parte di Cenerentola, principessa che ha già interpretato nel 1997 in occasione di una versione televisiva di Rogers and Hammerstein's Cinderella.

Rita Ora, invece, sarà la Regina di Cuori, villain del film di Alice nel paese delle meraviglie.

Cinquanta sfumature di nero: Rita Ora in una foto del film

Nel cast del film ci saranno anche China Anne McClain, Kylie Cantrall e Dara Reneé. Tra i nuovi arrivi ci saranno inoltre Malia Baker, Ruby Rose Turner, Morgan Dudley e Joshua Colley che avrà nuovamente il ruolo della Fata Madrina.

Disney+ ha condiviso anche le descrizioni dei personaggi:

Brandy interpreterà Cenerentola, descrita come elegante, calorosa, dal buon cuore e diplomatica

Rita Ora ha la parte della Regina di Cuori, una tiranna che comanda il regno delle Meraviglie con il pugno duro

Kyle Cantrall sarà Red, la figlia ribelle sedicenne della Regina di Cuori, consapevole che non avrà mai l'approvazione della madre e che trova dei modi per provocarla e causare problemi.

Malia Baker interpreta Chloe, l'allegra figlia sedicenne di Cenerentola e del Principe Azzurro, descritta come intelligente e atletica. I suoi privilegi, tuttavia, non le fanno capire realmente il mondo che la circonda.

China Anne McClain ritorna nella parte di Uma, la figlia di Ursula, descritta come forte e determinata, sempre pronta a lottare per ciò che crede giusto.

Dara Reneé sarà Ulyana, la sorella minore di Ursula, una strega e bulla che ha otto tentacoli e dei malvagi seguaci.

Ruby Rose Turner ha la parte di Bridget, la giovane regina di Cuori, che ha una natura dolce, estroversa, generosa e totalmente diversa da come sarà da adulta.

Morgan Dudley ha la parte di Ella, Cenerentola da giovane, che è intelligente, pragmatica e deve sopportare il peso di essere obbligata a lavorare per la malvagia matrigna.

Joshua Colley ha la parte di Uncino, un giovane ricco che ha un uncino al posto della sua mano sinistra e la cui arroganza è superata solo dalla sua vanità.

Melanie Paxson sarà poi nuovamente la Fata Madrina, la preside saggia e gentile dell'Auradon Prep.

Descendants 2, Sofia Carson: "Aspettatevi un bel po' di azione e una bella storia d'amore"

Con The Pocketwatch gli spettatori potranno tornare ad Auradon e vedere il regno delle Meraviglie. Red e Chloe si troveranno a scontrarsi durante un momento di celebrazioni ad Auradon segnato dallo scoppio del caos. Le due giovani dovranno unire le forze e viaggiare indietro nel tempo, grazie a un orologio magico creato dal figlio del Cappellaio Matto, per impedire un evento che potrebbe avere gravi conseguenze.

Alla regia ci sarà Jennifer Phang.