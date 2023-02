The Pocketwatch: 8 nuovi arrivi nel cast del film sequel di Descendants

Disney+ ha annunciato otto nuovi arrivi nel cast del film The Pocketwatch, il nuovo sequel di Descendants, condividendo anche le foto degli interpreti di Malefica e Ade.

Le riprese sono in corso ad Atlanta e il nuovo annuncio svela qualche dettaglio sugli studenti della Merlin Academy e compagni di scuola di Cenerentola e della Regina di Cuori quando erano delle teenager.

In The Pocketwatch, Red (Kylie Cantrall), la ribelle figlia della Regina di Cuori, e Chloe (Malia Baker), la figlia perfezionista di Cenerentola, compieranno infatti un viaggio indietro nel tempo per provare a impedire un evento traumatico che potrebbe avere delle terribili conseguenze nel presente.

Gli interpreti già annunciati erano Rita Ora, Brandy, Jeremy Swift e Leonardo Nam.

Nel cast ci saranno anche Sam Morelos (That '90s Show), Anthony Pyatt (When I'm With You), Peder Lindell (Out Of My Hands), Mars (Heather), Tristan Padil (The Lake Merritt Monster), Kabir Bery (Squatting), Grace Narducci (Law & Order: SVU) e l'esordiente Aiza Azaar.

La sceneggiatura è firmata da Dan Frey e Russell Sommer.

Pyatt sarà Ade, un cattivo ragazzo con un lato oscuro. Lindell sarà Morgie, figlio di Morgana e membro del gruppo di Uliana. Mars sarà la versione teenager di Malefica, che apprezza le proprie idee malvagie ed è un membro centrale dei villain guidati da Uliana. Morelos interpreterà Zellie, la figlia teenager di Raperonzolo, caratterizzata da uno stile hipster e dei capelli che crescono in fretta. Padil ha il ruolo del Principe Azzurro da ragazzo. Bery sarà Aladdin da teenager, inseparabile dalla fidanzata Jasmine (Azaar). Naducci sarà Fay, ovvero la fata madrina da teenager, comica nella sua lotta per sviluppare le capacità magiche.

Alla regia del film ci sarà Jennifer Phang.