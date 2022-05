Descendants: Disney annuncia il nuovo film "The Pocketwatch"

La saga di Descendants avrà un nuovo capitolo intitolato The Pocketwatch, film che avrà degli elementi ispirati ad Alice nel Paese delle Meraviglie e Cenerentola.

Descendants avrà un nuovo film sequel che si intitolerà The Pocketwatch.

Il progetto, di genere musical come i precedenti, ha ottenuto il via libera da parte della Disney che ne ha annunciato i primi dettagli.

Il nuovo film della saga di Descendants riporterà gli spettatori nel regno di Auradon e sull'Isola dei Perduti. Il magico mondo si espanderà inoltre con l'introduzione del Paese delle Meraviglie, elemento ispirato ovviamente alle avventure di Alice.

Al centro della trama ci saranno Red, la figlia teenager e ribelle della Regina di Cuori, e Chloe, l'atletica e perfezionista figlia di Cenerentola e del suo Principe Azzurro.

Il film proporrà un mix di canzoni classiche tratte dai film Disney e sette nuovi brani composti per il progetto.

Alla regia di The Pocketwatch ci sarà Jennifer Phang, coinvolta anche come produttrice. Le riprese si svolgeranno a partire dall'autunno e la sceneggiatura è firmata da Dan Frey e Russell Sommer.

La filmmaker ha dichiarato: "The Pocketwatch offre una deliziosa tela su cui costruire un mondo fantastico. I musical hanno sempre scatenato la mia immaginazione quando ero una ragazzina e sono una parte immensa di ciò che mi ha attirato verso il mondo del cinema. Penso sia perché riescono a trasmettere delle idee adorabili e ricche di sfumature tramite le canzoni e i movimenti espressivi. Sono inoltre ispirata dalla diversità che contraddistingue le famiglie che esistono in tutto il mondo. Per questi motivi ho colto al volo l'opportunità di creare un'esperienza musicale ed esplorare alcune delle tematiche nuove e che danno forza a uno degli universi della Disney".