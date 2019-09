Depeche Mode. Spirits in the Forest: in arrivo il primo docu-film sulla band

Depeche Mode. Spirits in the Forest, il primo docu-film sulla band al cinema solo il 21 e 22 novembre.

I Depeche Mode, insieme a Trafalgar Releasing, Sony Music Entertainment e BBH Entertainment, sono lieti di annunciare l'uscita del nuovo film concerto Depeche Mode. Spirits in the Forest, che sarà nei cinema solo il 21 e 22 novembre (elenco delle sale a breve su www.nexodigital.it).

Il film riunirà i fan per celebrare tutta la forza della musica e delle esibizioni dei Depeche Mode e sarà proiettato in oltre 2.400 cinema, da Adelaide a Zagabria, in oltre 70 paesi.

Diretto dal pluripremiato regista Anton Corbijn, Depeche Mode. Spirits in the Forest segue il Global Spirit Tour 2017/2018, che ha visto la band suonare davanti a più di 3 milioni di fan in 115 concerti in tutto il mondo.

Immergendosi nelle storie di sei fan molto speciali dei Depeche Mode, il film intreccia esilaranti performance musicali del tour al famoso Waldbühne di Berlino ("Forest Stage") ad intimi filmati girati nella città natale dei fan. Il film mostra in che modo la popolarità e la rilevanza della band sono continuate a crescere e fornisce uno sguardo unico sull'incredibile potere della musica di costruire comunità, consentire alle persone di superare le avversità e creare connessioni oltre i confini di lingua, genere, età e circostanza.

"Sono profondamente orgoglioso di condividere questo film e la storia potente che racconta" spiega Dave Gahan dei Depeche Mode. "È incredibile vedere i modi molto reali in cui la musica ha influenzato la vita dei nostri fan". Martin Gore aggiunge: "Nel mondo contemporaneo fatto di frenesia e divisioni, la musica può davvero essere una forza positiva e può unire le persone".

Depeche Mode. Spirits in the Forest sarà proiettato nei cinema solo il 21 e 22 novembre. Le prevendite saranno aperte dal 26 settembre su spiritsintheforest.com e su nexodigital.it, dove i fan possono trovare tutte le informazioni sull'evento.