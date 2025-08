Denzel Washington è un padre pronto a tutto nel trailer di Highest 2 Lowest, nuovo film di Spike Lee

Arriverà nei cinema americani il 15 agosto e il 5 settembre in streaming su Apple TV+ il nuovo film diretto da Spike Lee intitolato Highest 2 Lowest, di cui è stato diffuso il trailer.

Il thriller ha come protagonista Denzel Washington nel ruolo di un padre che si trova alle prese con il rapimento del figlio, situazione che lo mette a dura prova.

Cosa racconta Highest 2 Lowest

Il thriller racconta quello che accade quando un magnate della musica (Denzel Washington), noto per avere "il miglior orecchio del settore", viene preso di mira per un riscatto, si scontra con un dilemma morale di vita o di morte.

Nel trailer di Highest 2 Lowest, che era stato presentato in anteprima al Festival di Cannes nel mese di maggio, si mostra il legame del protagonista con il figlio e le conseguenze del crimine che colpisce la famiglia, situazione che avrà delle conseguenze drammatiche.

Ecco il video:

Il cast del film di Spike Lee

L'attore Denzel Washington e il regista Spike Lee hanno lavorato per la quinta volta nella loro lunga collaborazione professionale per una reinterpretazione di "High and Low", il crime thriller del grande regista Akira Kurosawa, ora ambientato nelle strade pericolose della New York di oggi.

Il filmmaker, parlando della scelta di ispirarsi a Kurosawa, aveva spiegato: "Una delle cose migliori della scuola di cinema è che si viene introdotti al cinema mondiale, non solo a Hollywood. Il film di Kurosawa Rashomon e la sua struttura mi hanno ispirato a fare Lola Darling. In Rashomon ci sono tre persone che assistono a uno stupro e ognuna dà la propria opinione sull'accaduto. In Lola Darling, Nola Darling ha tre fidanzati che la vedono ciascuno in modo diverso. Fin dall'inizio della mia carriera sono stato influenzato da Kurosawa".

Nel cast ci sono anche Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera e A$AP Rocky.

Highest 2 Lowest è stato sviluppato e prodotto da Apple e A25, Escape Artists e Mandalay Pictures. La sceneggiatura è firmata da Alan Fox e Spike Lee.