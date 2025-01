Highest 2 Lowest: tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Spike Lee (con Denzel Washington)

"Non un remake, ma una reinterpretazione". Spike Lee, che manca alla regia dal 2020, quando diresse il sottovalutato Da 5 Bloods - Come fratelli, ha messo subito le cose in chiaro riguardante il suo nuovo lavoro, Highest 2 Lowest che, appunto, rielabora Anatomia di un rapimento di Kurosawa. Non una novità per Lee, in quanto ha spesso raccontato quando "sia sempre stato influenzato da Kurosawa", e affascinato dalla cinematografia giapponese. Tra l'altro, Highest 2 Lowest, in fase di post-produzione (è stato girato a New York), segna per Lee una novità, e un ritorno. La novità? La collaborazione tra la sua 40 Acres and a Mule Filmworks e la produzione di A24, che distribuisce il film in sala e, poi, in streaming su Apple TV+.

Highest 2 Lowest: il ritorno di Denzel e Spike

Spike Lee

Highest 2 Lowest avrà quindi una distribuzione molto simile a quella avvenuta dal Macbeth di Joel Coen con Denzel Washington. E qui veniamo al ritorno: se un film di Spike Lee merita sempre estrema attenzione, l'attesa sale in quanto Highest 2 Lowest segna un ulteriore collaborazione (la quinta) tra il regista e lo stesso Denzel Washington. Un ritorno che arriva a quasi vent'anni da Inside Man, preceduto da He Got Game, Malcom X e Mo' Better Blues. "Siamo fratelli. Ci conosciamo bene, anche le nostre famiglie sono unite", ha raccontato Lee durante una recente uscita.

Dietro le quinte del film

Denzel Washington ai tempi di Malcom X

In verità, è stato proprio l'amico Denzel ad invogliare Lee nella riscrittura del copione originale firmato da Alan Fox (e arrivato sulla scrivania del regista, nel suo ufficio a Brooklyn, prima della Pandemia), in quanto subito interessato al ruolo. Essendo Highest 2 Lowest una "reinterpretazione", il plot non è ancora stato definito nel dettaglio. In Anatomia di un rapimento la storia seguiva un dirigente d'azienda di Yokohama vittima di estorsione, invece nel lungometraggio di Lee "Washington è un magnate della musica con la sua etichetta, e ha la reputazione di essere il miglior orecchio del settore".

Spike Lee a Cannes nel 2021

Ma a attenzione, pur non volendo speculare sul ruolo ("avrà la parte principale", ha anticipato comunque il regista), il vero protagonista di Highest 2 Lowest sembra essere il rapper A$AP Rocky alias Rakim Mayers, nato e cresciuto ad Harlem con quattro album pubblicati e diverse comparsate al cinema, da Zoolander 2 a Monster del 2018. Nel cast anche Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Ice Spice. Occhio anche alla fotografia, firmata da un genio come Matthew Libatique, che ritrova Spike Lee a dieci anni da Chi-Raq. E l'uscita? Per Spike Lee dovrebbe essere "questa estate". Va da sé che Highest 2 Lowest è già tra i titoli più probabili che vedremo a Cannes.