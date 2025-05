Denzel Washington riceve a sorpresa la Palma d'oro alla carriera a Cannes 2025

Denzel Washington è arrivato al Festival di Cannes 2025 per presentare Highest 2 Lowest, il nuovo film diretto da Spike Lee, ricevendo inoltre una sorpresa inattesa: una Palma d'oro alla carriera.

La star del cinema, entrata in sala per l'anteprima fuori concorso del progetto ispirato al classico di Akira Kurosawa, ha infatti assistito a sorpresa a un montaggio video dedicato alle sue indimenticabili performance.

Il premio assegnato a Denzel Washington

Sul grande schermo sono state mostrate delle clip tratte da film come Training Day, Glory - uomini di gloria, Macbeth, Carbon Copy, Mo' Better Blues, Malcolm X, He Got Game e Inside Man.

Denzel Washington, al termine dell'omaggio, ha poi scoperto che il Festival gli ha assegnato il prestigioso riconoscimento ed è salito sul palco per ricevere la Palma d'oro alla carriera.

Cosa racconta Highest 2 Lowest

Il film scritto da William Alan Fox è liberamente ispirato ad Anatomia di un rapimento del regista Akira Kurosawa, storia che segue un uomo d'affari che decide se usare la sua ricchezza per promuovere la sua carriera o salvare la vita di un bambino. I due progetti cinematografici, a loro volta, sono reinterpretazioni del romanzo giallo di Ed McBain intitolato Due colpi in uno.

Il gruppo di interpreti coinvolto nella realizzazione di Highest 2 Lowest comprende anche Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Dean Winters, John Douglas Thompson e il rapper Ice Spice.

Il film, prodotto da A24, Escape Artists, Mandalay Pictures, 40 Acres and a Mule e Filmworks, ha iniziato la produzione a New York ed è stato girato con il direttore della fotografia Matthew Libatique nel maggio 2024.