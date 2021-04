Denzel Washington: Sony annuncia la data di uscita di A Journal for Jordan, diretto dall'attore

Denzel Washington ritornerà sugli schermi come regista con il film A Journal for Jordan e Sony ha ora annunciato la data di uscita: il 10 dicembre il progetto debutterà sugli schermi di New York e Los Angeles, venendo poi distribuito negli altri stati il 22 dicembre.

Il lungometraggio dovrà affrontare una concorrenza piuttosto difficile da battere, considerando che tra i titoli che saranno in programma nei cinema ci saranno anche The Matrix 4, Sing 2, Cyrano e The King's Man.

Il film A Journal for Jordan si basa sul libro biografico scritto da Dana Canedy pubblicata nel 2008. Denzel Washington si è occupato della regia del lungometraggio scritto da Virgil Williams, che ha già ottenuto in passato una nomination ai premi Oscar.

Al centro della trama ci sarà il sergente Charles Monroe King, personaggio affidato a Michael B. Jordan, che scrive un diario mentre si trova in missione a Baghdad, condividendo con il figlio consigli e ricordi, nella speranza di spiegargli come vivere una vita felice nonostante l'assenza del padre. Il militare, come tristemente aveva previsto, viene ucciso durante il periodo trascorso in Iraq.

Nel team della produzione, oltre a Washington, ci sono Jordan, Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e Aaron L. Gilbert.