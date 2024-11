Denzel Washington svela: "La scena del mio bacio gay tagliata da Il Gladiatore II"

Denzel Washington ha rivelato che un bacio omosessuale girato per Il Gladiatore II è stato tagliato dal rilascio finale del film. Parlando con Gayety, l'attore, che interpreta Macrinus nel sequel del film campione d'incassi del 2000 del regista Ridley Scott, ha detto di aver baciato un attore maschio per un momento, ma che è poi la scena è stata cancellata.

La rivelazione è avvenuta dopo che a Washington è stato chiesto "quanto fosse gay" l'Impero Romano. La risposta dell'attore non si è fatta attendere, e a dir la verità ha lasciato anche basito l'intervistatore che non si aspettava una risposta del genere.

Il Gladiatore II, la risposta di Washington al bacio gay cancellato dal film

Il Gladiatore II: Denzel Washington nel film

Lo stesso Denzel Washington ha voluto sottolineare la realizzazione della scena. Lo stesso attore non si aspettava una decisione del genere nel montaggio finale de Il Gladiatore II. Infatti, ha sottolineato come la scena sia stata tagliata, anche con un po' d'amaro in bocca:

"In realtà ho baciato un uomo nel film, ma l'hanno tolto. L'hanno tagliato", ha detto Washington, 69 anni. "Penso che si siano fatti prendere dal panico e dalla situazione nella quale ci troviamo in questo periodo storico".

"Ho baciato un uomo sulle labbra e loro, credo, non erano ancora pronti per questo", ha aggiunto, prima di scherzare sul fatto che nella sequenza: "Però l'ho anche ucciso circa cinque minuti dopo. Il bacio, infatti, si può definire anche come "bacio della morte".

Il Gladiatore 2 è un progetto sensato?

Il Gladiatore II ha come protagonisti anche Pedro Pascal e Paul Mescal, che interpretano rispettivamente i personaggi di Acacius e Lucius. In una recente intervista a Entertainment Weekly, Mescal ha rivelato che anche il loro bacio sulla fronte, inizialmente, non era stato tagliato.

L'attore, 28 anni, ha raccontato che lui e Pascal stavano provando una scena di combattimento durante le riprese quando gli è "venuta l'idea" di baciare il suo partner sulla fronte verso la fine del combattimento:

"L'ho fatto in una delle riprese, e poi abbiamo ricevuto i messaggi radio da Ridley e ho detto: 'Ridley: Bacio sulla fronte, ti è piaciuto? Sì o no? C'è stato silenzio radio per un secondo", ha raccontato Mescal. "La sua radio ha risposto in modo gracchiante e Ridley ha detto: Temo di sì'."

Il Gladiatore 2: Paul Mescal nei panni di Lucius combatte nell'arena

"Penso che Ridley Scott sia uno degli uomini più divertenti che abbia mai incontrato", ha aggiunto, rivelando che la sbaciucchiata sulla fronte alla fine è stata scartata. Il Gladiatore II, che arriva più di 24 anni dopo il suo predecessore vincitore dell'Oscar, riprende da dove il primo film si era interrotto e precede una serie di ruoli cinematografici che Washington sta già programmando.

All'inizio del mese, durante la trasmissione australiana Today, Washington ha fornito informazioni su alcuni potenziali lavori futuri, tra cui un ruolo in Black Panther 3 di Ryan Coogler.

"Per me, si tratta del regista. Soprattutto a questo punto della mia carriera, mi interessa lavorare solo con i migliori", ha detto Washington."Non so quanti altri film farò. Probabilmente non molti. Voglio fare cose che non ho mai fatto. Ho interpretato Otello a 22 anni; sto per interpretare Otello a 70 anni", ha detto, accennando alla sua prossima partecipazione a Broadway nell'Otello di Shakespeare.