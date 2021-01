Denzel Washington ricorda Chadwick Boseman ed elogia la nuova generazione di attori

Denzel Washington è davvero contento di sapere che la nuova generazione di attori se la cava così egregiamente. E nell'elogiare i più giovani colleghi come Jared Leto e Rami Malek, spende anche qualche parola per Chadwick Boseman, scomparso lo scorso agosto a soli 43 anni.

Chadwick Boseman nel film 42

In Fino all'ultimo indizio, thriller in uscita a fine mese in America, Washington ha lavorato al fianco di altri due Premi Oscar, Leto e Malek, che il protagonista di Barriere e Training Day loda senza troppi fronzoli, ricordando nel frattempo anche un altro grande attore, Chadwick Boseman. "C'è tutto uno stuolo di giovani attori di talento, ed è affascinante vederli arrivare alle nostre spalle" ha dichiarato ai microfoni di USA Today "Sfortunatamente, ne abbiamo perso uno quando è venuto a mancare Chad Boseman".

"Ma Jared è sicuramente tra questi, e anche Rami ovviamente, stanno facendo un ottimo lavoro. Ed è davvero d'ispirazione vederli all'opera, ma anche un po' un campanello d'allarme: della serie, devi darti una mossa e fare del tuo meglio. Questi ragazzi non scherzano mica!".

Come noto, Washington aveva in un qualche modo aiutato la carriera di un giovane Chadwick Boseman quando, tanti anni fa, si incaricò di pagare le tasse universitarie per quegli studenti che erano stati selezionati per il programma estivo della British American Drama Academy alla Howard University, ma non potevano permettersi di frequentarlo a causa di problemi economici. L'interprete di Black Panther era poi riuscito a ringraziarlo in occasione della premiere di Black Panther, alla quale Washington era stato invitato dal regista e amico Ryan Coogler.