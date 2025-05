Festival di Cannes: Denzel Washington nega di aver disertato un evento a causa del litigio con il fotografo

Denzel Washington ha smentito categoricamente di aver saltato un evento al Festival di Cannes dopo un acceso litigio sul red carpet con un fotografo, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo.

L'attore premio Oscar ha disertato la conferenza stampa del suo ultimo film Highest 2 Lowest, generando diverse speculazioni sulla possibile assenza legata proprio allo scontro verbale sul red carpet.

La smentita ufficiale di Denzel Washington

Tramite il proprio rappresentante, Denzel Washington ha rispedito al mittente le illazioni delle ultime ore:"Non è vero. Era sempre stato previsto che restasse a Cannes solo per poco tempo, arrivando e ripartendo lunedì, tra una replica e l'altra dell'Otello a Broadway".

Denzel Washington in una scena di The Equalizer 3

Il rappresentante a Fox News Digital ha ribadito:"È stata una splendida serata" in riferimento anche al premio onorario ricevuto a sorpresa da Denzel Washington nel corso della giornata trascorsa sulla Croisette.

Il litigio con il fotografo e la Palma d'Oro onoraria

Denzel Washington è apparso sorridente sul red carpet di Cannes insieme al regista Spike Lee e ai co-protagonisti del film Jeffrey Wright, Wendell Pierce e A$AP Rocky.

L'attore si è infastidito quando un fotografo, per richiamare la sua attenzione, lo ha afferrato per un braccio, causando la stizzita reazione della star, che gli ha intimato di smetterla, chiaramente contrariato per l'atteggiamento del fotografo.

La nota lieta della visita lampo di Denzel Washington a Cannes è stata la consegna della Palma d'Oro onoraria, ricevuta nella serata di lunedì a sorpresa:"Mi sono un po' emozionato" ha dichiarato l'attore "Ma, dal profondo del cuore, vi ringrazio tutti".

Denzel Washington in una scena di Highest 2 Lowest

Tra le più importanti star di Hollywood, Denzel Washington è stato premiato in carriera con l'Oscar al miglior attore non protagonista nel 1990 per Glory - Uomini di gloria e nel 2002 con l'Oscar al miglior attore protagonista per Training Day.