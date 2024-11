Denzel Washington: "Ho assunto un personal trainer perché nelle foto mi vedevo grasso"

L'attore ha rimesso in sesto il suo fisico dopo essere apparso leggermente appesantito nelle sue ultime uscite, come ha rivelato lui stesso

L'ex uomo più sexy del mondo Denzel Washington ha dichiarato di aver deciso di rimettersi in forma dopo essere rimasto insoddisfatto del suo aspetto esibito nel corso della cerimonia degli Academy Awards di due anni fa.

"Stavo guardando le foto mie e di [Pauletta, sua moglie da oltre 40 anni] agli Academy Awards per Macbeth, e sembravo semplicemente grasso e con i capelli tinti", ha confessato la star che attualmente è nelle sale italiane con Il Gladiatore 2. L'attore si è convinto quindi a sfoggiare i suoi capelli grigi naturali.

Quella cerimonia è stata sicuramente una serata memorabile per Washington, che ha prolungato il suo regno come attore nero più nominato nella storia di Hollywood, ma come ha raccontato è rimasto particolarmente insoddisfatto del suo aspetto fisico: "Mi sentivo rassegnato e mi sono detto: 'Quei giorni sono finiti, amico'".

Denzel Washington: prima e dopo aver assunto un personal trainer

Così Washington, che il mese prossimo compirà 70 anni, ha deciso di rimettersi in forma con l'aiuto di un amico. "Il mio buon amico, il mio fratellino, Lenny Kravitz, mi ha detto: 'D, voglio metterti in contatto con un personal trainer'. E l'ha fatto. Ho iniziato con lui a febbraio dell'anno scorso", ha raccontato Washington del suo percorso di fitness.

Denzel Washington accenna al ritiro dopo Il Gladiatore 2 di Ridley Scott: "Restano pochissimi film"

"Mi prepara i pasti e ci alleniamo, e ora peso qualcosa come 86 chili e sto per scendere a 83", ha raccontato Washington. L'attore, che sfoggia il suo nuovo fisico scolpito nei panni di Macrino, manipolatore e assetato di potere, nel film Il Gladiatore 2, ha aggiunto che in questi giorni "sento che sto diventando forte".

"Essere forti è importante. Sto facendo del mio meglio". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione de Il Gladiatore 2, attualmente nelle sale italiane e miglior incasso della settimana al botteghino. La pellicola di Ridley Scott, che arriva a 24 anni dal film originale, debutterà quindi il 22 novembre nelle sale americane.