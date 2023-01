Dennis Lehane firma un accordo di esclusiva con Apple TV+

Come riportato da Variety, lo scrittore e autore Dennis Lehane ha firmato un accordo di esclusiva che lo legherà alla piattaforma streaming Apple TV+.

L'accordo con Lehane e la sua società di produzione, Hans Bubby, arriva sulla scia del successo della serie Black Bird, vincitrice del Golden Globe, un dramma carcerario che Lehane ha contribuito a creare.

Come parte dell'accordo, Lehane svilupperà e produrrà in esclusiva delle serie originali per Apple TV+. L'accordo consente inoltre ad Apple di avere una prima visione dei lavori creati dallo scrittore, sceneggiatore e showrunner.

Apple TV+ svilupperà l'attesissimo romanzo di Lehane Small Mercies come serie drammatica che sarà creata e prodotta da Lehane, con Bradley Thomas, Kary Antholis e Richard Plepler come produttori esecutivi.

In arrivo nelle librerie americane il 25 aprile 2023, Small Mercies: A Novel è presentato come un racconto avvincente di vendetta, amore familiare, odio feroce e potere insidioso, ambientato in uno degli episodi più tumultuosi della storia di Boston. Il libro è stato salutato come "stimolante", "avvincente" e un "thriller da capogiro".

Il prossimo progetto di Lehane sarà Firebug, con Hans Bubby che collaborerà con gran parte dello stesso team di produttori di Black Bird. Taron Egerton sarà il protagonista e il produttore esecutivo insieme a Richard Plepler, attraverso la EDEN Productions, e a Bradley Thomas e Dan Friedkin, attraverso la Imperative Entertainment.

Scritto da Lehane e ispirato a fatti realmente accaduti, Firebug seguirà un detective tormentato e un enigmatico investigatore di incendi dolosi (interpretato da Egerton) mentre seguono le tracce di due piromani seriali.