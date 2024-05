Den of Thieves 2, Gerard Butler sta tornando: svelata la data d'uscita del sequel

Dopo essere stato rimandato a lungo, c'è finalmente una data d'uscita per il sequel de Nella tana dei lupi

Nella tana dei lupi nel 2018 si era rivelato un successo senza precedenti, altro colpo nel segno della carriera action di Gerard Butler e dopo tanto tempo il suo sequel, Den of Thieves: Pantera ha finalmente una data d'uscita confermata.

Butler tornerà a vestire i panni di Big Nick, un grintoso agente di polizia di Los Angeles, che ora è volerà fino in Europa per rintracciare Donnie (O'Shea Jackson Jr.), un ex-marinaio trasformatosi in rapinatore che rimane invischiato nella trama di un'enorme rapina alla più grande borsa di diamanti del mondo.

Den of Thieves: un primo piano di Gerard Butler in azione

La pellicola, che vedrà il ritorno alla regia di Christian Gudegast, già dietro la macchina da presa del film originale, uscirà nelle sale americane il 10 gennaio 2025.

Cosa racconterà Den of Thieves 2?

Alla fine del film originale, il Big Nick di Gerard Butler si accorgeva che Donnie (O'Shea Jackson Jr.) era fuggito e che tutto il denaro della Federal Reserve era stato distrutto. In un montaggio, sia Nick che il pubblico venivano messi al corrente del fatto che Donnie era in realtà la mente dietro l'intero complotto, con questo che ora si trova a Londra e sta tramando per continuare la sua vita criminale.

Salvatore Esposito coinvolge Gerard Butler e il cast di Den of Thieves 2 in un divertente video ispirato a 300

Al momento non ci sono informazioni precise sulla trama estesa del sequel, ma presumibilmente ritroveremo Butler a caccia di Donnie, ma stavolta lo scenario non sarà più quello americano ma europeo.