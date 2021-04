Demonic: un video mostra il dietro le quinte del film di Neill Blomkamp

Demonic è il nuovo film diretto da Neill Blomkamp che debutterà nelle sale americane il 20 agosto e online è stato condiviso un interessante video del dietro le quinte del progetto. Il breve filmato mostra qualche dettaglio del lavoro compiuto sul set e dell'attrezzatura utilizzata per realizzare alcune delle scene.

I protagonisti del nuovo lungometraggio sono Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (The Age of Adaline, Aliens vs. Predator: Requiem, The Vampire Diaries) e Michael Rogers (Siren, The Blacklist). Demonic, scritto e diretto da Neill Blomkamp, ha come protagonista una giovane donna che scatena dei terrificanti demoni nel momento in cui scopre l'origine soprannaturale del rapporto problematico che vive con sua madre.

Il regista, recentemente, ha annunciato di essere inoltre al lavoro sul sequel di District 9, il film arrivato nelle sale nel 2009 che aveva ottenuto una buona accoglienza da parte del pubblico e della critica in tutto il mondo.