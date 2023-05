Demonic stasera su Rai 4: trama e cast dell'horror diretto da Neill Blomkamp

Stasera, 31 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda Demonic, film di produzione canadese del 2021. La pellicola è stata diretta da Neill Blomkamp, il regista è anche l'autore della sceneggiatura e del soggetto dell'horror. Di seguito troverete: trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Demonic: un momento del film

Demonic: Trama

Alla giovane Carly viene proposta una terapia rivoluzionaria: potrà mettersi in contatto telepatico con la madre, con la quale è attualmente impossibile comunicare, grazie alle indicazioni del medico Michael e dello scienziato Daniel.

Ma entrando nella mente della donna, Carly scoprirà qualcosa di sconvolgente: una forza soprannaturale, si direbbe demoniaca, che decenni prima aveva spinto la madre a commettere atti di incredibile violenza.

Quelle terrificanti visioni trasmetteranno la stessa oscurità nella mente di Carly, che dovrà combattere con quel demone che adesso si è impossessato di lei. Unendo le forze con quelle del suo amico Martin, Carly tenterà con tutte le sue forze di respingere quel male diabolico, prima che possa ampliare le proprie grinfie su di lei e su altri innocenti individui.

Demonic: un'immagine del film

Demonic: Curiosità

Demonic è stato presentato alla Berlinale di marzo 2021. Il film è arrivato per la prima volta nelle sale statunitensi il 27 agosto 2021. In Italia è uscito direttamente in homevideo, grazie alla collana Midnight Classic. Il film viene trasmesso in prima visione.

Il lungometraggio stato girato nel 2020, nel pieno della pandemia di COVID-19, nella Columbia Britannica e in Canada. Ha incassato 366.656 dollari al botteghino.

Demonic: una scena del film

Demonic: Interpreti e personaggi

Demonic: una scena

Demonic: Trailer e recensione

Qui trovate la nostra recensione di Demonic

Critica: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 15% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 36 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.3 su 10