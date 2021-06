Demonic: il trailer del film che segna il ritorno di Neill Blomkamp

Sei anni dopo Humandroid, il regista Neill Blomkamp si prepara a tornare nelle sale con Demonic, il suo nuovo film horror realizzato durante la pandemia che si mostra per la prima volta nel trailer ufficiale.

Era il 2015 quando nei cinema usciva Humandroid, il film di Neill Blomkamp con Dev Patel e Hugh Jackman. Adesso, a sei anni di distanza da allora, il regista sudafricano è pronto per tornare nelle sale con una nuova opera che lo spinge a distaccarsi dal genere fantascientifico e lo porta invece ad abbracciare l'universo dell'orrore.

Demonic è stato realizzato durante la pandemia ed è interpretato da Carly Pope, Chris William Martin e Michael Rogers. All'inizio di quest'anno, Blomkamp aveva detto ad Entertainment Weekly: "Il personaggio principale è una ragazza che è stata allontanata da sua madre. Nel corso del film si è in qualche modo riunita a sua madre e veniamo a conoscenza di un retroscena pazzesco di cui non era a conoscenza. Direi che è un crossover tra fantascienza e horror".

Un po' come già fatto dal regista Ben Wheatley con il suo In The Earth, Blomkamp ha deciso di dare vita ad un film horror a basso costo quando l'emergenza sanitaria ha paralizzato qualsiasi altro tipo di progetto. Il regista ha aggiunto: "Vivendo qui in questa zona leggermente più rurale, ho pensato che avremmo dovuto autofinanziarci in modo da poter realizzare qualcosa di interessante. Per molto tempo, sono stato davvero interessato a film come Paranormal Activity e cose a basso budget che risultano comunque piuttosto terrificanti, quindi abbiamo iniziato a lavorare su questo concetto. Il progetto è cresciuto ed è diventato più grande di film come Paranormal Activity, ma in realtà è stato costruito nello stesso modo. Quindi è quello che è. Abbiamo sfruttato molte delle location qui fuori e l'abbiamo girato durante l'estate".

IFC Midnight rilascerà Demonic nelle sale, on demand e tramite piattaforme digitali il 20 agosto.