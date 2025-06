Demon Slayer, svelato il primo trailer del nuovo film che apre la trilogia finale

Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno svelato il primo trailer ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle, primo capitolo della trilogia conclusiva dell'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotoge. Ambientato nel cuore della roccaforte demoniaca, il film promette il climax finale della saga di Tanjiro.

Demon Slayer: Infinity Castle, il primo trailer della trilogia finale

Ci sono storie che terminano in silenzio, e altre che esplodono come fuochi d'artificio nel cielo di un'estate incandescente. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle si appresta a chiudere la saga di Tanjiro Kamado con quest'ultima opzione, portando sul grande schermo il capitolo finale della celebre serie anime. Sony Pictures Entertainment e Crunchyroll hanno infatti rilasciato il primo trailer ufficiale del film, aprendo un portale visivo verso l'arco dell'Infinity Castle, ultimo segmento narrativo del manga di Koyoharu Gotoge. Diretto ancora una volta da Haruo Sotozaki, il lungometraggio è il primo di una trilogia conclusiva che proseguirà le vicende dalla quarta stagione dell'anime televisivo. Un'opera che non solo raccoglie l'eredità di una serie pluripremiata, ma punta a suggellarne l'impatto culturale globale.

La saga di Demon Slayer non è semplicemente una storia di spade e sangue: è un caso editoriale e cinematografico che ha ridefinito il genere shonen. Sin dal debutto nel 2018, la serie prodotta dallo studio giapponese Ufotable ha catalizzato l'attenzione mondiale, portando l'anime a nuovi vertici di popolarità. Il precedente film, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train, uscito nel 2020, ha infranto ogni record, incassando oltre 507 milioni di dollari nel mondo e guadagnandosi il titolo di film anime più redditizio di sempre, oltre che di pellicola giapponese più vista a livello globale.

Con l'uscita di Infinity Castle prevista per il 12 settembre in Nord America, e con la distribuzione mondiale assicurata da Crunchyroll e SPE (con l'eccezione di alcuni territori asiatici, tra cui il Giappone), ci si prepara a vivere un evento cinematografico a puntate che non ha precedenti nel panorama anime. Tre film per raccontare l'ultimo scontro, tre atti per concludere un'epopea che ha saputo unire pubblico e critica in un raro equilibrio tra emozione e spettacolarità.