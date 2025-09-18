Demon Slayer, orrore al cinema: uno spettatore urina addosso a pubblico e bambini durante la proiezione

Un uomo è stato arrestato in un cinema di Surprise, Arizona, dopo aver urinato in sala durante la proiezione di Demon Slayer. Il gesto ha scatenato il caos tra gli spettatori, culminando in una rissa diventata virale sui social.

La proiezione di un film attesissimo come Demon Slayer avrebbe dovuto regalare un momento di puro intrattenimento ai fan presenti in sala. Ma in un cinema dell'Arizona, lo spettacolo sullo schermo è stato improvvisamente eclissato da una scena raccapricciante: un uomo che, davanti agli altri spettatori, ha deciso di abbassarsi i pantaloni, provocando indignazione e violenza.

Dal gesto sconsiderato al caos in sala

La serata al cinema AMC di Surprise, venerdì scorso, durante la proiezione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, si è trasformata in un incubo collettivo.

Locandina di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, il protagonista della vicenda, identificato come Limil Hull, avrebbe deciso di "urinare all'interno della sala durante la proiezione" colpendo, secondo alcune dichiarazioni, parte del pubblico, bambini inclusi. Una scelta che ha immediatamente generato rabbia tra i presenti. Diversi spettatori, increduli e offesi dal comportamento, hanno affrontato l'uomo.

Un video ampiamente condiviso su TikTok mostra chiaramente la situazione degenerare: alcuni spettatori colpiscono con violenza il presunto colpevole, mentre una famiglia con un bambino piccolo osserva attonita la scena.

L'atmosfera da cinema si è trasformata in una baraonda surreale, finché un dipendente della sala non è intervenuto, accendendo le luci e urlando a tutti di calmarsi. A quel punto, la polizia è stata chiamata e Hull è stato arrestato.

Le accuse e l'eco sui social

Il portavoce della Surprise Police Department ha confermato che Hull è stato accusato di atti osceni in luogo pubblico, disturbo della quiete, danneggiamento e false dichiarazioni d'identità. Presentatosi in tribunale a Phoenix, l'uomo è stato rilasciato senza cauzione, ma l'indagine rimane ancora aperta: le persone coinvolte nella colluttazione non sono state identificate.

Nel frattempo, i video della rissa hanno continuato a rimbalzare da una piattaforma all'altra, trasformando un episodio increscioso in un fenomeno virale. Il contrasto tra la spettacolarità epica di Demon Slayer e la brutalità improvvisata di quanto accaduto in sala ha colpito la fantasia del web, che si è diviso tra indignazione, ironia e incredulità.

Un fatto che dimostra ancora una volta come il cinema, anche quando dovrebbe essere un luogo di evasione, possa diventare lo specchio di reazioni umane imprevedibili.