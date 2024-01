Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, l'anime evento al cinema il 22 febbraio

Crunchyroll, la piattaforma numero 1 al mondo per gli anime, ha annunciato le date di uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, l'anime al centro di un tour mondiale che culminerà con l'uscita italiana il 22 febbraio. Il film riporta Tanjiro e il Demon Slayer Corps sul grande schermo per un imperdibile evento cinematografico.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri - permetterà ai fan di rivedere l'avvincente finale di Swordsmith Village Arc e di conoscere in anteprima l'attesissimo Hashira Training Arc, in un'esperienza blockbuster unica di dimensioni extra. Con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, i fan possono vedere per la prima volta al cinema il finale di Swordsmith Village Arc.

Le date mondiali dell'uscita cinematografica includono: 21 febbraio: Malta 22 febbraio: Albania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Ungheria, Lituania, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera (di lingua italiana), Ucraina, Uruguay, Venezuela 23 febbraio: Belgio, Bulgaria, Canada, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Romania, Sudafrica, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti. 24 febbraio: Estonia, Francia (nota: proiezione evento di due giorni), Svizzera (francofona) e alcuni paesi dell'Africa francofona. 27 febbraio: Austria, Germania, Svizzera (di lingua tedesca) Ulteriori date di uscita in altri territori come l'India verranno comunicate a breve

Inoltre, i fan avranno l'opportunità di assistere a speciali fan screening nell'ambito di un tour mondiale, che includerà alcune città selezionate nei territori di Crunchyroll/Sony Picture Entertainment.