Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, il trailer ufficiale

Trailer ricco di azione per l'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, nei cinema italiani dal 22 febbraio.

Sony Pictures Italia ha lanciato il trailer ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, anime di culto in arrivo nei cinema italiani il 22 febbraio.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri comprende l'episodio 11 dell'Arco de Il villaggio dei forgiatori di katana in cui si conclude la feroce battaglia tra Tanjiro e Hantengu, la quarta Luna Crescente, e Nezuko guarisce dal problema del sole. A questo seguirà l'inedito primo episodio dell'arco de L'allenamento dei Pilastri, in cui avrà inizio l'allenamento in vista della battaglia conclusiva contro Kibutsuji Muzan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri - permetterà ai fan di rivedere l'avvincente finale di Swordsmith Village Arc e di conoscere in anteprima l'attesissimo Hashira Training Arc, in un'esperienza blockbuster unica di dimensioni extra. Con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri, i fan possono vedere per la prima volta al cinema il finale di Swordsmith Village Arc. Inoltre, i fan avranno l'opportunità di assistere a speciali fan screening nell'ambito di un tour mondiale, che includerà alcune città selezionate nei territori di Crunchyroll/Sony Picture Entertainment, tra cui quello del 21 febbraio presso UCI Orio al Serio di Bergamo.