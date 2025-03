Demi Moore, sconfitta agli Oscar 2025, si consola con la chihuahua Pilaf e un mucchio di patatine fritte

Consolazione non magra per Demi Moore, che si butta sulle patatine fritte per curare insieme alle figlie e al cane Pilaf la delusione della mancata statuetta come miglior attrice.

Demi Moore non avrà vinto l'Oscar come miglior attrice, ma non ha mancato di dispensare sorrisi e godersi appieno la nottata degli Oscar 2025 festeggiando con la sua chihuahua Pilaf e un mucchio di patatine fritte. Tallulah Willis, una delle tre figlie dell'attrici, ha condiviso una foto della candidata in posta con Pilaf e due enormi contenitori di patatine dopo la cerimonia. Nel commento al posto si legge: "La mia vincitrice."

Demi Moore è stata candidata agli Academy Award per la sua sconvolgente performance nel body horror The Substance, che si è portato a casa la statuetta per il miglior trucco e acconciatura. La pellicola aveva ottenuto candidature come miglior film e miglior regia. Collezionando vari riconoscimenti durante la stagione dei premi, tra cui un Golden Globes, Critics' Choice Award e SAG Award, la diva si è presentata agli Oscar come favorita, ma è stata battuta dalla protagonista di Anora, la venticinquenne Mickey Madison.

Dopo gli Oscar, Demi Moore ha festeggiato la fine della stagione dei premi con le figlie. Scout LaRue Willis ha scritto sulla sua storia di Instagram: "Sono più che orgogliosa, questa donna non è altro che integrità, luce brillante e amore! Che grazia, non sono mai stata così orgogliosa di essere sua figlia". Scout ha anche condiviso una foto di famiglia sul suo feed Instagram e ha aggiunto: "Non sono mai stata così orgogliosa di far parte di questa famiglia".

La sconfitta più dolce

La mattina degli Oscar, prima della cerimonia, l'altra figlia Rumer Willis si è rivolta ai social media per elogiare la madre in un tributo che recitava: "Guardandoti oggi, eretta nel tuo potere, nella tua brillantezza, nel culmine di decenni di duro lavoro, resilienza e talento innegabile, non sono mai stata così orgogliosa. Hai dedicato la tua vita alla tua arte, riversando ogni grammo di te stessa nelle storie che racconti, nei personaggi che dai vita e nelle barriere che continui a rompere. E stasera, il mondo può assistere a ciò che ho sempre saputo: sei una forza".

Demi Moore è stata nominata agli Oscar nella categoria miglior attrice protagonista insieme a Mickey Madison, Fernanda Torres, Cynthia Erivo e Karla Sofía Gascón. Ha ottenuto il plauso della critica per The Substance fin dalla premiere del film a Cannes per il ruolo di Elizabeth Sparkle, un tempo famosa attrice e icona televisiva del fitness, che decide di iniettarsi un siero sperimentale per impedire che la sua celebrità svanisca ulteriormente con l'invecchiamento.