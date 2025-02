The Substance, Demi Moore svela: "Il produttore che mi definì 'attrice da popcorn' non c'è più"

Demi Moore è stata ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel ed è tornata a parlare del discorso che fece qualche settimana fa durante la premiazione per i Golden Globe.

La star, premiata grazie alla sua performance in The Substance, è tra i candidati all'Oscar che parteciperanno alla prossima edizione del premio più ambito nel mondo del cinema.

Il riferimento al produttore che criticò Demi Moore

Sul palco dei Golden Globe, l'attrice aveva dichiarato:"Trent'anni fa, un produttore mi disse che ero 'un'attrice da popcorn' e all'epoca interpretai quelle parole come se significassero che non meritavo di ottenere qualcosa del genere". Nel talk show, Demi Moore ha confermato tra le righe che quel produttore è scomparso, quando ha sottolineato che probabilmente 'si starà rivoltando nella tomba' dopo il suo discorso ai Golden Globe.

Primo piano di Demi Moore in The Substance

Da Jimmy Kimmel, Demi Moore ha spiegato di aver reinterpretato quell'insulto del produttore dopo anni:"Quello che fa o non fa qualcun altro è irrilevante. Il modo in cui tu lo percepisci è tutto. E anche se all'inizio l'ho presa nel modo in cui le intendeva, la verità è che sono stata io a dargli quel significato. Sono stata io a convincermi che non sarei mai stata qualcuno che poteva essere riconosciuto in un certo tipo di contesto, che non avrei mai potuto vincere premi. Ma non è stato lui a farlo, ha solo pronunciato quelle parole. La differenza è questa".

Il ritorno di Demi Moore con The Substance

Dopo diversi anni fuori dai radar del grande cinema, Demi Moore è tornata di prepotenza con The Substance, diretta da Coralie Fargeat.

Nel film, Moore interpreta un'attrice premio Oscar che ha passato il periodo d'oro della carriera e ora conduce un programma di ginnastica aerobica in tv.

Demi Moore in una scena di The Substance

The Substance ha ottenuto cinque candidature ai premi Oscar, tra cui proprio quella alla miglior attrice protagonista per Demi Moore. Nel cast del film anche Margaret Qualley.