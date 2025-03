Demi Moore: la sua reazione emotiva dopo la sconfitta agli Oscar 2025

Demi Moore è la grande sconfitta della serata degli Oscar 2025 dopo la prima candidatura come miglior attrice per il body horror The Substance.

Era la favorita nella sua categoria, ma una stagione dei premi altalenante e ricca di colpi di scena l'ha privata del riconoscimento più grande. Dopo oltre 40 anni di carriera, la candidatura all'Oscar come miglior attrice non si è concretizzata in una statuetta per Demi Moore, grande sconfitta della serata nonostante la sua travolgente performance in The Substance.

Naturalmente nella serata che ha visto il trionfo della protagonista di Anora, la venticinquenne Mickey Madison, tutti gli occhi erano puntati su Moore e sulla sua reazione alla sconfitta. La veterana è rimasta composta, ha annuito e si è voltata verso il suo vicino di sedia per commentare il risultato. Quando la neo-premiata ha rivolto i suoi ringraziamenti alle colleghe candidate, le due hanno condiviso un momento tenero. La regia ha, infatti, staccato su Demi Moore che si è portata le mani sul cuore.

L'Oscar mancato per Demi Moore

Nominata per il body horror The Substance, Demi Moore ha incarnato in pieno il glamour di Hollywood comparendo sul red carpet degli Oscar 2025 in un scintillante abito argentato Giorgio Armani Privé tempestato di cristalli Swarovski. Capelli sciolti, monili in argento, l'attrice ha catturato l'attenzione del pubblico con il suo stile

Demi Moore durante la cerimonia degli Oscar 2025

Pur non avendo conquistato l'Oscar come miglior attrice protagonista, Moore ha vissuto una stagione dei premi da protagonista conquistando il Golden Globe, Critics Choice Award e Screen Actors Guild Award.

Durante il discorso di ringraziamento per il Golden in Globe a gennaio, ha commosso il pubblico rievocando il momento in cui un produttore la definì "attrice di film popcorn" anni fa.

"All'epoca, questo era qualcosa che non mi era permesso avere. Potevo fare film di successo, che guadagnavano un sacco di soldi, ma non potevo essere riconosciuta come attrice di talento" ha detto.