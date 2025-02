The Substance: il body horror con Demi Moore arriva in streaming, ecco dove e quando

Dopo aver sconvolto in pubblico in sala con la sua terrificante parabola femminista, The Substance sarà disponibile in streaming.

L'orrore del ringiovanimento a tutti i costi e la devastazione sul corpo femminile sopno akl centro dell'acclamato body horror The Substance che, dopo il successo cinematografico, sta per approdare in streaming. Il film magistralmente interpretato da Demi Moore sarà disponibile a partire dal 4 marzo sulla piattaforma IWONDERFULL Prime Video Channels.

Candidato a cinque Premi Oscar, a cinque Premi Bafta e vincitore ai Golden Globes nella categoria Miglior Attrice Protagonista per la straordinaria interpretazione di Demi Moore, il film segna il ritorno di Coralie Fargeat dietro la macchina da presa dopo il successo di Revenge e Reality+ - entrambi già disponibili sulla piattaforma - e la conferma come una delle voci più interessanti del cinema contemporaneo.

Margaret Qualley in The Substance

La rivelazione dell'anno

Come rivela la nostra recensione di The Substance, al centro della storia troviamo un'attrice di mezza età interpretata da Demi Moore che, per difendere il posto di lavoro, decide di sottoporsi a una misteriosa cura sperimentale per rimanere giovane. Cura (assai dolorosa) che, in realtà crea una sua versione più giovane e bella con cui però l'attrice deve dividere il tempo. Sette giorni a testa. Un equilibrio perfetto. Ma quando questo equilibrio non viene più rispettato la situazione si complica.

The Substance: Demi Moore in un primo piano

"The Substance è un film che parla di corpi femminili. Di come siano sempre oggetto di scrutinio, fantasie e critiche all'interno dello spazio pubblico. Di come noi, in quanto donne, siamo portate a pensare di non avere scelta se non essere perfette/sexy/sorridenti/magre/giovani/belle per avere valore nella società" ha dichiarato la regista. "E di quanto ci risulti impossibile sfuggire a questa logica, per quanto istruite, intelligenti e indipendenti possiamo essere. Credo fermamente che questa sia _la nostra prigione. Una prigione che la società ci ha costruito intorno e che è diventata uno strumento potentissimo di controllo e dominio. Questo film, invece, ci dice che è ora di far saltare tutto per aria. Perché com'è possibile che sia il 2024 e viviamo ancora in questa situazione?"_