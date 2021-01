Demi Moore, la foto su Instagram svela il segreto del suo look alla sfilata di Fendi

Il look di Demi Moore aveva fatto scalpore sui social per via dei suoi zigomi eccessivi mostrati durante una sfilata per Fendi: ora l'attrice svela il 'trucco' in una foto su Instagram.

Grazie a una foto su Instagram, Demi Moore ha svelato il trucco (letteralmente): il suo look che aveva fatto discutere sui social, era soltanto un gioco di contouring realizzato apposta per la sfilata di Fendi.

Possiamo chiamarlo "il potere del trucco": dopo che i fan di Demi Moore si sono scatenati a causa del suo look alla sfilata Fendi, l'attrice li ha rassicurati postando una foto in cui si mostra al "naturale".

"Abbiamo fatto tante prove per fare questo abbraccio di gruppo. Ho adorato fare parte dello show di @fendi con voi @ctrulington e #katemoss.", ha scritto l'attrice di Striptease. Nella foto è in compagnia di Christy Turlington, Kate Moss e del direttore artistico di Fendi, Kim Jones. Qui l'attrice si mostra con gli occhiali e senza trucco, con i capelli lunghi e un sorriso che mette in rilievo i suoi zigomi: non c'è più traccia degli strani zigomi che aveva mostrato sulla passerella. Ecco come era apparsa per la sfilata di Fendi:

Mercoledì scorso, per la sfilata dedicata alla Haute Couture Fashion Week, la star non aveva risposto ai commenti dei suoi fan che la criticavano per il suo volto "irriconoscibile". Ma adesso, con questa foto, ha velatamente lasciato intendere che i suoi zigomi estremi erano stati disegnati a regola d'arte dai truccatori.

Dunque il merito (o la colpa) del look che aveva scatenato i fan, va a un contouring molto accentuato, non a interventi estetici "estremi", pur tenendo comunque presente che nel corso degli anni l'attrice si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica.