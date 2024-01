Andrew McCarthy riunisce le star del Brat Pack Demi Moore, Emilio Estevez e Ally Sheedy nel documentario Brats

Il Brat Pack, il gruppo di giovani star che ha dominato il botteghino degli anni '80, sarà al centro di un documentario realizzato da uno dei suoi stessi membri. L'attore Andrew McCarthy ha scritto e diretto il film Brats, una produzione di ABC News Studios, Neon e Network Entertainment, che debutterà su Hulu entro la fine dell'anno.

Andrew McCarthy in una scena dell'episodio 'Chapter Thirteen: The Lyin', The Bitch and the Wardrobe' della serie tv Lipstick Jungle

La sinossi di Brats spiega: "Il documentario esplora il fenomeno culturale di film come St. Elmo's Fire e Breakfast Club che hanno attinto all'angoscia adolescenziale creando un legame col pubblico giovane in un modo mai accaduto prima. I film sono diventati cult, ma l'etichetta Brat Pack avrebbe avuto un impatto sulle carriere dei giovani attori in modi inaspettati per i decenni a venire" .

Il Rat Pack e i suoi eredi: piccoli film tra amici

Un documentario per celebrare una stagione unica

Il documentario vedrà McCarthy - i cui crediti nel Brat Pack includono Bella in rosa e Meno di zero - intervistare star come Rob Lowe, Demi Moore, Ally Sheedy, Emilio Estevez, Jon Cryer, Lea Thompson e Timothy Hutton, tra gli altri. Nel documentario saranno presenti anche personaggi come David Blum, che per primo coniò il termine Brat Pack in una cover story del New York Magazine del 1985.

"Il Brat Pack ha gettato una lunga ombra sulla mia vita e sulla mia carriera", ha detto McCarthy, che ha anche scritto il libro di memorie divenuto best-seller del New York Times Brat: An '80s Story. "Dopo tutti questi anni, ero curioso di vedere come avesse influenzato i miei compagni membri del Brat Pack. Ciò che ho scoperto è stato sorprendente e liberatorio".

Derik Murray e Adrian Buitenhuis hanno prodotto Brats, con Brian Liebman e McCarthy produttori esecutivi. Dan O'Meara e Tom Quinn di Neon e Brian Gersh, Paul Gertz e Kent Wingerak di Network Entertainment sono i produttori esecutivi, insieme a Victoria Thompson e David Sloan di ABC News Studios.