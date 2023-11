10 attori che hanno quasi interpretato dei supereroi

I film sui supereroi rappresentano ormai una costante imprescindibile nell'industria cinematografica contemporanea di Hollywood: questo genere molto amato ha raggiunto l'apice della sua popolarità con l'esplosione del Marvel Cinematic Universe. Con una lunga serie di pellicole che coprono molti anni, non sorprende affatto scoprire che numerosi interpreti hollywoodiani abbiano storie da raccontare su come non siano riusciti a superare un provino per ottenere un ruolo in questo iconico universo. Sorprendentemente, tutti gli attori presenti in questa lista sono quasi riusciti ad interpretare alcuni degli eroi con poteri straordinari in uno dei molti film targati Marvel.

1. Anne Hathaway

Anne Hathaway è una stagista ne Il Diavolo veste Prada

Se Spider-Man 4 fosse stato effettivamente realizzato, avrebbe avuto il potenziale per essere una pellicola semplicemente straordinaria. Con attori del calibro di John Malkovich nel cast e la regia di Sam Raimi, il film avrebbe potuto segnare un ritorno ai vertici raggiunti con Spider-Man 2. In questa realtà alternativa, Anne Hathaway probabilmente non avrebbe assunto il ruolo di Catwoman in Il cavaliere oscuro - Il ritorno, poiché avrebbe invece interpretato un personaggio di natura felina diversa: Felicia Hardy, la Gatta Nera.

2. Demi Moore

Un primo piano per Demi Moore, protagonista di Un colpo perfetto

All'inizio della sua carriera, Demi Moore ebbe l'opportunità di entrare nel franchise di Superman. Sostenne un'audizione insieme a Brooke Shields per il ruolo principale in Supergirl - La ragazza d'acciaio ma alla fine la parte fu affidata a Helen Slater. Successivamente, alla Moore fu proposto il ruolo di supporto di Lucy Lane, ma rinunciò, poiché stava per fare la transizione dalla serie General Hospital al mondo del cinema con pellicole come A proposito della notte scorsa....

3. Pierce Brosnan

Pierce Brosnan in una sequenza di The Matador

Molti attori hanno recitato nei film sui supereroi e, in più che comprensibilmente, anche nelle pellicole di James Bond. Tra questi, uno dei casi più intriganti è quello di Pierce Brosnan, il quale si sottopose a un provino per il ruolo di Batman nei film di Tim Burton. In seguito, Brosnan ammise di aver commesso un errore, soprattutto a causa delle critiche che aveva espresso sulle scelte di guardaroba dell'alter ego oscuro di Bruce Wayne. Un'altra situazione simile, e altrettanto degna di nota, riguarda invece l'universo di James Bond e Burt Reynolds, il quale di rifiutò di interpretare l'iconico agente segreto 007.

4. Leonardo DiCaprio

DiCaprio in una scena di Gangs of New York

Una cosa è certa: il film su Spider-Man mai realizzato di James Cameron avrebbe seguito una direzione molto diversa da tutto ciò che abbiamo visto finora. Secondo una delle ipotesi già affascinanti dei fan, Leonardo DiCaprio avrebbe potuto interpretare Peter Parker se il progetto fosse andato in porto. Sebbene questo non sia l'aspetto più stupefacente del film mai realizzato, soprattutto se si è avuto modo di leggere la sceneggiatura, è sicuramente un dettaglio intrigante, soprattutto se si considera come le carriere di Cameron e DiCaprio si sarebbero sviluppate dopo un simile progetto.

5. Kate Winslet

Kate Winslet con l'Emmy Award come miglior attrice per Omicido a Easttown

Nel 2003, si è svolta una rigorosa selezione di attrici per il ruolo di Elektra in Daredevil. Lucy Liu, Salma Hayek e persino Katie Holmes sono state prese in considerazione, così come Kate Winslet, divenuta famosa per il suo ruolo in Titanic. Considerando che il collega di Winslet, DiCaprio, ha quasi interpretato Spider-Man per Cameron, è possibile presumere che la Winslet sarebbe stata valutata anche per il ruolo di Mary Jane Watson se quel progetto cinematografico fosse stato realizzato.

6. Cillian Murphy

Oppenheimer: un primo piano di Cillian Murphy

Dando inizio alla propria carriera con una pellicola di Christopher Nolan, Cillian Murphy ha regalato al mondo un'iconica interpretazione nel ruolo di Spaventapasseri in Batman Begins, guadagnandosi il plauso del pubblico e della critica grazie alla sua presenza minacciosa e facendoci inserire il titolo tra i suoi migliori film. Tuttavia, è doveroso menzionare che inizialmente l'attore irlandese aveva fatto un provino per il ruolo di Bruce Wayne/Batman, arrivando persino a eseguire dei test sullo schermo sia dentro che fuori dalla tuta del Pipistrello. I produttori erano sicuri, Cillian non era la scelta ideale per il ruolo principale, ma Nolan decise comunque di affidargli il personaggio del Dr. Jonathan Crane e il resto è storia.

7. Tom Cruise

Tom Cruise in una scena di Mission: Impossible diretto da Brian De Palma

Nel momento in cui tutto ha avuto inizio per il Marvel Cinematic Universe nel lontano 2008, Robert Downey Jr. è emerso come figura di spicco per trasformare Iron Man in un successo straordinario. Naturalmente, lo studio doveva essere persuaso che Downey fosse la scelta ideale, dato che c'erano anche altre potenti personalità che avrebbero preferito avere la star audace di Mission: Impossible come interprete principale. Tom Cruise però rifiutò il ruolo e, al tempo stesso, il Tony Stark che tutti abbiamo amato dimostrò di avere sostegno sufficiente all'interno dei Marvel Studios per intraprendere questo viaggio leggendario.

8. Emily Blunt

Emily Blunt in una sequenza di L'amore secondo Dan

Esiste forse un villain più minaccioso degli obblighi contrattuali? Emily Blunt l'avrà sicuramente pensato visto che mentre Iron Man 2 stava prendendo forma, la promettente attrice ricevette un'offerta per interpretare il ruolo di Natalie Rushman... che alla fine si è rivelata essere Natasha Romanova, la Vedova Nera. Sfortunatamente, questa è stata la prima delle due occasioni perse da Blunt nel mondo Marvel: il ruolo andò a Scarlett Johansson dopo che Emily fu costretta a rispettare l'impegno contrattuale di recitare ne I fantastici viaggi di Gulliver del 2010.

9. Daniel Craig

Daniel Craig in una scena di The Pusher

Come già accennato in precedenza, il mondo di James Bond e quello dei supereroi si sono incontrati spesso in passato dando vita a diverse dicerie: ad esempio, si è parlato spesso di un possibile coinvolgimento di Daniel Craig nel cast di Thor, ma questa voce è stata successivamente smentita. Tuttavia, Elizabeth Olsen ha rivelato che Craig ha quasi avuto un cameo nel film Doctor Strange Nel Multiverso Della Follia, sebbene l'attore avesse negato un suo presunto coinvolgimento.

10. Ryan Gosling

Barbie: Ryan Goslin in un'immagine

Ormai non ci sono più dubbi: Ryan Gosling prese parte ad un incontro durante la Fase Tre del Marvel Cinematic Universe: l'ex membro del Mickey Mouse Club era stato preso in considerazione per il ruolo del Dr. Steven Strange. È complesso stabilire quale delle occasioni perdute sia più affascinante: questa o il suo tentativo infruttuoso di realizzare un film su The Haunted Mansion con Guillermo del Toro?