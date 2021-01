Demi Moore alla sfilata di Fendi, il suo look spiazza i social: "Cosa ha fatto?"

Demi Moore ha compiuto un'apparizione a sorpresa durante la sfilata di Fendi, ma la sua partecipazione alla presentazione della nuova collezione della casa di moda ha scatenato i commenti online a causa di un look che ha spiazzato i fan.

L'attrice ha dichiarato online di aver realizzato, a 58 anni, un sogno che aveva fin da quando era una teenager e ha sfilato indossando un completo nero in seta e degli accessori vistosi.

Il debutto dello stilista di Kim Jones, ora alla guida di Fendi, doveva far parlare di sé grazie ai capi ideati per la collezione primavera-estate 2021, tuttavia l'attrice ha rubato la scena.

Demi Moore ha aperto la sfilata andata in scena online dalla suggestiva location rappresentata dallo storico Palais Brongniart e, non appena sono state condivise le immagini della sfilata, sui social media moltissime persone hanno iniziato a chiedersi cosa sia successo al volto della star.

Le reazioni sono state davvero molte e online ci si chiede "Cosa è accaduto alla faccia di Demi Moore!! Giuro che se non avessi letto che era lei non l'avrei riconosciuta", in un altro tweet si dichiara "La faccia di Demi Moore è così spaventosa e non riesco a smettere di guardarla".

Alcune persone online hanno immediatamente pensato a un'operazione chirurgica andata male mentre altri hanno difeso la star del cinema sostenendo che si tratta solo di trucco troppo marcato.

La maggior parte delle reazioni alla visione della star di Ghost in passerella, tuttavia, sono all'insegna dell'incredulità e della condanna alla pressione che subiscono le donne per apparire sempre giovani, rendendo complicato accettare di invecchiare naturalmente senza ricorrere alle mani dei chirurghi estetici.