Bruce Willis: la demenza peggiora, non riconosce più Demi Moore

La malattia di Bruce Willis peggiora, e ora l'attore non riconoscerebbe più l'ex moglie Demi Moore, con cui è stato sposato per tredici anni e condivide le tre figlie Rumer, 35 anni, Scout, 32 anni, e Tallulah, 29 anni. Secondo quanto rivelato da un'insider, Willis non riconoscerebbe più la Moore dal ritorno dell'attrice dalla vacanza estiva trascorsa in Italia. La memoria dell'attore di Die Hard si sarebbe affievolita durante quei mesi con il peggiorare della demenza frontotemporale.

"Demi si è tenuta in contatto con i bambini e con la moglie di Bruce, Emma Heming. Ma non aveva idea che la malattia sarebbe progredita così tanto. Al suo ritorno si è accorta che Bruce non la riconosceva affatto", ha raccontato l'insider.

Bruce Willis in una scena di Pulp Fiction

La malattia

Bruce Willis ha smesso di recitare nel 2022, anno in cui la sua famiglia ha rivelato che soffre di demenza frontotemporale. La malattia è progressiva e può causare un grave deterioramento cognitivo, oltre a cambiamenti di personalità e sbalzi d'umore. Sempre secondo l'insider, la star di Il sesto senso comunque continuerebbe a riconoscere la moglie attuale e le figlie e accoglierebbe con gioia Rumer con la nipotina Lou.

Tutto ciò è devastante per gli affetti dell'attore. "La demenza è dura. È dura per la persona a cui viene diagnosticata, ma anche per la famiglia. Quando si dice che è una malattia familiare, lo è davvero", ha detto la moglie Emma al Today Show il 25 settembre.