Demet Özdemir a Venezia 2023 per il Premio Kinéo: 'Orgogliosa di essere qui' (VIDEO)

Demet Özdemir è arrivata a Venezia 2023 per ricevere il Premio Kinéo come migliore attrice internazionale, ad accoglierla tantissimi fan.

Venezia 2023 si accende del sorriso di Demet Ozdemir: la bella attrice turca è sbarcata al Lido poche ore fa per ritirare il prestigioso Premio Kinéo, ideato e diretto da Rosetta Sannelli (presidente dell'Associazione Culturale Kinéo). Accolta da una folla di fan in visibilio, la protagonista di My Home My Destiny riceverà ufficialmente il riconoscimento questa sera durante l'evento, condotto da Fabio Fulco, organizzato nella splendida cornice dell'Hotel Cà Sagredo.

Fan e fotografi invocano il suo nome, lei saluta tutti con grandi sorrisi: il red carpet veneziano di Demet Özdemir è un trionfo, a testimonianza della grande popolarità di cui ormai l'attrice turca gode in tutto il mondo. Amatissima nei panni di Sanem in Daydreamer - Le ali del sogno, dove ha recitato al fianco di Can Yaman, Ozdemir ha collezionato in pochi anni un successo dopo l'altro, da La ragazza e l'ufficiale ai due film della serie Tattiche d'amore, fino a My Home My Destiny, giunto proprio oggi al gran finale della prima stagione su Canale 5, con la seconda già pronta a partire su Mediaset Infinity. Ed è infatti legato a tutta la sua pur giovane carriera il Premio Kinéo che le verrà consegnato stasera come migliore attrice internazionale.

Alla conferenza di presentazione, Demet Ozdemir, intervenuta per pochi minuti, ha dichiarato: "Forse la mia voce adesso vi sembrerà strana. È la mia prima volta a Venezia. Ho interpretato tante donne forti negli ultimi cinque anni, essere oggi qui, con tante donne talentuose che hanno tanto successo, e che per questo sono riconosciute e premiate, mi rende orgogliosa. Grazie mille".