Can Yaman e Demet Özdemir amanti solo in DayDreamer: quando lei provò a cancellarlo su Internet

Demet Özdemir e Can Yaman interpretano due amanti tormentati in DayDreamer ma nella vita reale lei ha provato addirittura a cancellarlo dalle ricerche su Internet dopo una dibattuta intervista.

Can Yaman e Demet Özdemir sono due amanti così credibili nella finzione di Daydreamer da aver fatto pensare di esserlo anche nella vita privata. Non è così però, o almeno difficilmente lo sapremo, e questo perchè, al minimo riferimento di lui, lei ha preso una drastica decisione.

Cosa è successo tra i due? Nel 2019 Can Yaman ha rilasciato un'intervista al canale spagnolo Telecinco in cui ha definito la complicità con Demet Özdemir il vero segreto del successo di Daydreamer - Le ali del sogno. Purtroppo, dosando male le parole, l'attore ha apertamente parlato di "libido", lasciando chiaramente intendere che tra lui e la collega ci fosse stata una breve relazione.

Una volta arrivate in Turchia, le dichiarazioni di Can Yaman hanno sollevato una discreta polemica, ma soprattutto hanno fatto infuriare Demet.

L'attrice è arrivata addirittura a diffidare il collega perché non parlasse più di lei, in sua assenza, durante le interviste.

Al fine di tutelare la propria carriera, in forte ascesa in Turchia - dove la Sanem di Daydreamer è popolarissima come interprete per il piccolo schermo - la Özdemir si è spinta addirittura oltre: ha chiesto ai suoi legali e ai suoi agenti di contattare un'agenzia che potesse far apparire, sui vari motori di ricerca, prima notizie legate al suo lavoro. Provando così a "cancellare", o almeno a mettere in secondo piano, tutti i pettegolezzi legati ai Can Yaman di turno.

Dopo questo episodio, i rapporti tra i due protagonisti di DayDreamer sono diventati decisamente più distesi: Can Yaman e Demet Özdemir dovrebbero girare molto presto una nuova fiction insieme, e si vocifera che anche lei possa prendere parte al reboot di Sandokan che vedrà protagonista proprio lo statuario attore turco.