Demet Ozdemir, altro che Can Yaman: il nuovo amore è un dj greco?

Demet Ozdemir sta trascorrendo le sue vacanze in Grecia, dove pare si sia invaghita di un noto dj greco: non ci sarebbe quindi nessun ritorno di fiamma con Can Yaman.

Demet Ozdemir starebbe trascorrendo le vacanze in Grecia anche perchè avrebbe un flirt con un dj greco assai noto, Dj Sergio. In ordine di tempo è questo l'ultimo gossip che impazza sull'ex co-protagonista di Can Yaman, indicato anche lui da più parti come "amante segreto" della bella attrice turca dopo il matrimonio con l'artista Oguzhan Koc, naufragato dopo soli 8 mesi.

Tornata in Grecia dopo essere stata a Milano per il concerto di The Weeknd, Demet Özdemir si è fatta immortalare ad una festa proprio in compagnia di Dj Sergio e altri due amici in uno scatto diffuso da lei stessa attraverso le stories di Instagram. Secondo i bene informati e i segugi del web l'attrice turca starebbe dedicando diverse attenzioni al dj greco, anche sui social, dove i fan hanno notato un'intensa attività di commenti e like tra i rispettivi account. Con buona pace di chi la voleva impegnata in una relazione segreta e duratura con il collega e connazionale Can Yaman.

La coppia formata sullo schermo dai due attori turchi aveva fatto sognare il pubblico televisivo ai tempi della soap DeyDreamer - Le ali del sogno, e i media turchi avevano vociferato a proposito di una loro relazione anche nella vita reale. Pochi giorni fa un noto esperto di gossip sui social aveva rilanciato la storia del flirt ai tempi del set, aggiungendo che il loro amore non si era in realtà mai interrotto. La riconciliazione sarebbe avvenuta nel 2022, al party per il lancio di Disney+ in Turchia, dove i due sarebbero stati visti allontanarsi insieme, senza fare ritorno alle rispettive abitazioni se non l'indomani.

Il racconto, condito dalla gelosia dell'ex marito della Ozdemir, Oguzhan Koc, assomigliava in realtà più alla trama di una soap turca (in queste settimane ha debuttato su Canale 5 My Home My Destiny, che vede ancora una volta la bella Demet nei panni della protagonista) o alle fantasie dei fan che a qualcosa di realmente accaduto. E in effetti sembra che tanto Demet Ozdemir quanto Can Yaman (alla terza settimana di riprese di Viola come il mare 2 tra Roma e Palermo) abbiano molto altro di cui occuparsi in questa estate caldissima.