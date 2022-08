Demet Özdemir di DayDreamer si è sposata (video e foto)

Demet Özdemir si è sposata: la protagonista femminile di DayDreamer - Le ali del sogno è convolata a nozze con Oguzhan Koc, attore e cantante. La coppia aveva ufficializzato la relazione lo scorso anno, in passato alcuni rumors avevano ipotizzato un flirt con Can Yaman, suo collega nella soap turca.

Demet Ozdemir, 30 anni, e Oguzhan Koc, 37 anni, si sono sposati domenica 28 agosto 2022. In realtà la coppia ha seguito un iter molto strano, dicendosi sì prima in Germania, poi in Italia e infine in Turchia, dove le nozze sono state spostate di tre giorni a causa del maltempo. La cerimonia si è svolta ad Instanbul, nel quartiere Seriyer. Le foto e i video pubblicati sui social hanno mostrato una location con vista sullo stretto del Bosforo.

Durante la cerimonia l'attrice ha cambiato il suo outfit: dopo l'abito da sposa ha indossato un bellissimo abito a sirena e infine un vestito più casual, per ballare con gli invitati.

Molti hanno sottolineato l'assenza di Can Yaman, l'attore turco con cui la sposa ha recitato in DayDreamer - Le ali del sogno. I due, secondo alcuni rumors, mai confermati, avrebbero avuto anche un breve flirt. L'ex di Diletta Leotta in questi giorni è in Italia dove, alla 79esima Mostra di Venezia, presenterà insieme a Francesca Chillemi la serie televisiva Viola come il mare.