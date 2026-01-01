Delitti in Paradiso, stasera su Rai 2 lo speciale 'Natale nel mistero': trama e cast

Stasera, 1 gennaio, su Rai 2 nuovo appuntamento con il classico speciale natalizio dedicato ai fan della serie televisiva franco-britannica Delitti in Paradiso. Nell'episodio che apre il nuovo anno - Natale nel mistero - l'Ispettore Mervin Wilson si trova di fronte ad un omicidio, quattro sospettati e un'arma del delitto ritrovata a 8.000 km di distanza. Ecco tutti i segreti dello speciale.
La Trama: Un corpo in piscina e un'arma... in Gran Bretagna
L'atmosfera festiva dell'isola di Saint Marie viene scossa da un ritrovamento macabro: un pescatore locale viene trovato morto, ucciso da un colpo di pistola, nella piscina di una villa di lusso. La casa è occupata da quattro turisti inglesi, ma nessuno di loro dichiara di conoscere la vittima.
Il mistero diventa paradossale quando le telecamere di sicurezza confermano che nessuno è entrato o uscito dalla villa. Ma il vero colpo di scena arriva da Londra: il Commissario Patterson ritrova l'arma del delitto in un ufficio britannico, a migliaia di chilometri di distanza. Com'è possibile uccidere qualcuno ai Caraibi con una pistola chiusa in un cassetto in Europa? Spetterà all'ispettore Mervin Diplin sciogliere l'intricatissimo nodo.
Curiosità sull'evento televisivo di stasera
- Una sfida alla logica: Gli autori hanno dichiarato che questo è uno dei misteri più "matematici" mai scritti per la serie. Il dettaglio che risolverà il caso è sotto gli occhi di tutti fin dai primi minuti, ma è quasi impossibile da notare.
- Il ritorno di volti storici: Oltre alle indagini, lo speciale regalerà momenti di cuore con i veterani Don Warrington (il Commissario Patterson) ed Elizabeth Bourgine (Catherine Bordey), che porteranno il calore delle tradizioni natalizie dell'isola.
Il Cast: Tra veterani e nuove entrate
- Don Gilet - detective Mervin Wilson
- Shantol Jackson - detective sergente Naomi Thomas
- Ginny Holder - agente Darlene Curtis
- Shaquille Ali-Yebuah - agente Sebastian Rose
- Élizabeth Bourgine - Catherine Bordey
Guest star di eccezione
- Josie Lawrence (Outside Edge)
- Kate Ashfield (Shaun of the Dead)
- Pearl Mackie (Doctor Who)
- James Baxter (Waterloo Road)
- Billy Harris (Ted Lasso)
- Oriana Charles
- Alix Serman
- Don Warrington - commissario Selwyn Patterson, di nuovo in scena dopo l'uscita avvenuta al termine della quattordicesima stagione
Dove vedere Delitti in Paradiso in tv e in streaming
Lo speciale di Natale della serie, ormai un cult grazie alla sua capacità di unire il giallo classico alla Agatha Christie con la leggerezza dei paesaggi tropicali, andrà in onda stasera, giovedì 1 dicembre 2026 alle 21:30 su Rai 2. Natale nel mistero sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere l'episodio in qualsiasi momento.