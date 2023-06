Delitti in Paradiso stasera su Rai 2, cast e trama degli episodi della serie crime

Stasera su Rai 2 prende il via la dodicesima stagione di Delitti in Paradiso: ecco il cast e la trama degli episodi che vedremo il 21 giugno

Stasera su Rai 2, in prima serata, tornano le indagini caraibiche di Delitti in Paradiso. Verranno trasmessi due episodi, uno della dodicesima stagione, ed uno dell'undicesima stagione. La serie britannica, prodotta da Robert Thorogood, è arrivata alla quattordicesima stagione. Ecco il cast e la trama dei due episodi in onda stasera.

Delitti in Paradiso: Trama

Delitti in Paradiso è una serie televisiva britannica ambientata nei Caraibi. La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2011 ed è ancora in corso. Ogni episodio presenta un caso di omicidio che viene risolto da una squadra di detective guidata da un ispettore.

L'ispettore Richard Poole è stato il protagonista delle prime quattro stagioni. È un detective britannico assegnato all'isola per risolvere un omicidio, ma alla fine diventa il capo della squadra investigativa locale. Dopo la sua uscita di scena, viene introdotto l'ispettore Humphrey Goodman, che prende il suo posto come protagonista per le stagioni cinque a otto.

Successivamente, l'ispettore Jack Mooney assume il ruolo di protagonista. È un detective di Londra che viene inviato sull'isola per investigare sull'omicidio del suo predecessore. Dopo aver risolto il caso, decide di rimanere sull'isola come nuovo ispettore.

Attualmente, la serie è arrivata alla dodicesima stagione, con l'ispettore Neville Parker come protagonista. È un detective metropolitano che soffre di numerose fobie ed è costretto a vivere sull'isola a causa delle sue condizioni di salute.

Trama degli episodi di stasera 21 giugno

Stagione 12 episodio 01 - La grande oscurazione

L'ispettore Parker indaga sulla misteriosa morte di un famoso astronomo che, con altri scienziati, stava osservando sulle scogliere l'allineamento di Giove e Saturno, evento planetario irripetibile. Nel frattempo, Darlene, che aveva intenzione di crescere, dichiara di aver superato l'esame per entrare in polizia. Ma non solo omicidi, anche questioni personali e di cuore coinvolgeranno i nostri agenti in questa stagione: il commissario Selwyn Patterson deve fare i conti con un segreto di famiglia e Neville Parker, che sta cercando di dimenticare Florence, sarà pronto per un'altra avventura sentimentale?

Stagione 11 episodio 01 - Le apparenze ingannano

Il team indaga sull'omicidio di un uomo, considerato devoto e integerrimo da tutta la comunità dell'isola, che è stato accoltellato accanto ad un telefono pubblico presso cui si era recato per pagare il riscatto richiesto da uno sconosciuto allo scopo di ottenere il rilascio della sua giovane figlia rapita.

